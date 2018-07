Granijem : augmenter sa capacité de production pour mieux répondre à la demande







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 200 000 $ à l'entreprise baie-comoise

BAIE-COMEAU, QC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes, comme Granijem, afin qu'elles puissent croître.

Le député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées, Stéphane Lauzon, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui qu'une contribution remboursable de 214 700 $ était consentie à l'entreprise Granijem pour l'aider à augmenter sa capacité de production, rehausser son niveau technologique et améliorer sa compétitivité.

Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de granit décoratif sur mesure; des produits tels que les comptoirs de cuisine, les revêtements de murs de douche, les monuments funéraires, le dallage et les parements pour les grands projets de construction institutionnels et commerciaux.

Granijem a commencé à fabriquer des comptoirs en granit, des monuments funéraires et des accessoires en 1985. En raison de la demande croissante, l'entreprise a ouvert sa première usine commerciale en 1988. Elle exploite aussi ses propres carrières depuis 2002. Ses produits ont d'abord été vendus à des clients résidentiels et à de plus grands fabricants de pierres naturelles comme Polycor inc. Granijem est aujourd'hui une entreprise en pleine expansion.

En raison de cette croissance, les scies de granit actuellement employées par l'entreprise ne suffisent plus à répondre aux exigences de sa production. Une scie supplémentaire pour la coupe du granit avec de meilleures fonctions d'automatisation était donc requise, ce qui permettra de couper des pièces plus grosses et complexes.

Citations

« Je me réjouis de l'appui financier du gouvernement du Canada à l'entreprise baie-comoise Granijem, qui se démarque par son dynamisme, son audace et son sens de l'innovation. Cette contribution lui permettra de continuer à se développer et à générer des retombées profitables à toute la collectivité. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées

« Conformément à notre engagement visant à favoriser la croissance de l'économie canadienne, le gouvernement du Canada s'est donné pour objectif d'offrir un meilleur soutien aux entreprises qui investissent pour améliorer leur productivité afin d'assurer leur croissance et celle de l'économie du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le soutien financier de DEC nous permet de nous doter des outils nécessaires pour mieux répondre à la demande de notre clientèle sans cesse croissante. Plus encore, elle permet de faire un pas supplémentaire pour concrétiser la vision dont nous nous sommes dotés il y a quelques années. »

Julie Bérubé, copropriétaire, Granijem

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. L'année 2018 marque le 50 e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

