One-Blue annonce que Memory-Tech se joindra au programme de licence des produits Blu-ray Disctm et Ultra HD Blu-raytm







NEW YORK, 17 juillet 2018 /CNW/ - One-Blue annonce aujourd'hui que Memory-Tech Holdings Inc. (Memory-Tech) se joint au programme de licence de produits de One-Blue à titre de concédant. Memory-Tech s'ajoute à la liste des concédants actuels du programme, soit ARRIS Enterprises LLC, Columbia Technology Ventures, Cyberlink Corporation, Dell Global B.V., Fujitsu Limited, HP Inc., Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., Intellectual Discovery Co. Ltd., JVCKENWOOD Corporation, Koninklijke Philips N.V., LG Electronics Inc., Panasonic Corporation, Pioneer Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., Sharp Corporation, Sony Corporation, Taiyo Yuden Co. Ltd. et Yamaha Corporation.

« One-Blue est heureuse d'annoncer que Memory-Tech s'est jointe à notre programme de licence à titre de concédant », soutient Thomas Gabriel, avocat-conseil de One-Blue en matière de licence. « Avec la venue de Memory-Tech, One-Blue renforce son engagement d'offrir aux producteurs une valeur exceptionnelle en ce qui a trait à la portée et à l'envergure du portefeuille de brevets essentiels de One-Blue grâce à une simple licence de produit couvrant de multiples normes optiques. »

« Memory-Tech Holdings est heureuse de participer au programme de licence de One-Blue en tant que concédant. Nous sommes confiants relativement à la croissance rapide du 4K et du HDR par l'Ultra HD Blu-ray Disc, et nous espérons contribuer à l'avancement de cette industrie en tant que l'un des principaux réplicateurs de disque optique du bassin de One-Blue », soutient Yutaka Ueda, président de Memory-Tech Holdings.

One-Blue administre le programme de licence des brevets clés pour les produits Ultra HD Blu-raytm et Blu-ray Disctm tout en étant l'agent de licence conjoint de ses concédants. En ce qui concerne les produits matériels et logiciels, la licence couvre les brevets essentiels Ultra HD Blu-raytm, Blu-ray Disctm, DVD et CD. Du côté des produits de disque, la licence couvre les brevets essentiels Ultra HD Blu-raytm et Blu-ray Disctm. One-Blue forme une union de brevets innovants qui permet d'uniformiser les règles du jeu, de réduire les coûts et de faire la promotion d'un usage équitable du système de brevets dans l'industrie du disque optique. Tout détenteur de brevet essentiel aux formats optiques utilisés par les produits Ultra HD Blu-raytm ou Blu-ray Disctm est invité à soumettre sa propriété intellectuelle à des fins d'évaluation et à se joindre au programme de licence à titre de nouveau concédant. Toute société désireuse d'obtenir des licences pour un ou plusieurs produits Ultra HD Blu-raytm ou Blu-ray Disctm en vertu du programme de licence de One-Blue doit communiquer avec l'organisation à l'adresse indiquée ci-dessous.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme de licence de One-Blue et les redevances qui y sont associées à l'adresse www.one-blue.com.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

James Frick de One-Blue à l'adresse info@one-blue.com.

À propos de One-Blue, LLC

One-Blue, LLC est une société indépendante d'enregistrement qui gère les licences des brevets essentiels aux produits Ultra HD Blu-raytm et Blu-ray Disctm.

À propos de Memory-Tech

Memory-Tech Holdings (MTH) est un groupe de sociétés de prestation de services de solutions du secteur du divertissement du Japon. Le regroupement offre entre autres des services de production d'animation informatique et d'effets visuels, de post-production, de doublage et de sous-titrage, de réplication de disque optique, etc. Filiale de MTH, Memory-Tech est l'un des plus grands réplicateurs de la planète et est membre du Groupe d'experts techniques de la BDA (Blu-ray Disc Association). Memory-Tech est aussi bien connue pour le développement du CD UHQ (Ultimate High Quality CD), lequel offre une qualité sonore originale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/553403/One_Blue_Logo.jpg

SOURCE One-Blue, LLC

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 15:25 et diffusé par :