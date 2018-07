Le gouvernement du Québec soutient l'organisme Bois Public







MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - En tant que partenaire de projets novateurs à caractère social, le gouvernement du Québec est fier d'octroyer une aide financière à Bois Public. La mission de cet organisme à but non lucratif oeuvrant à Montréal consiste à transformer des arbres publics en mobilier et à favoriser l'insertion en emploi.

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, confirment un soutien financier de 107 680 $ à l'organisme Bois Public pour la réalisation d'un projet de récupération et de mise en valeur des arbres abattus à la suite d'une infestation par l'agrile du frêne.

Les effets dévastateurs de cet insecte envahissant, qui touchent le sud du Québec, sont particulièrement importants dans la région métropolitaine de Montréal, occasionnant l'abattage d'un grand nombre de frênes dans les espaces publics. Pour tirer profit de cette problématique, l'organisme Bois Public a élaboré le projet Retourner les arbres à la communauté. Cette initiative, qui combine conscience environnementale et mesures favorisant l'employabilité de personnes en situation d'insertion professionnelle, consiste à réutiliser les frênes abattus sur le territoire de la métropole pour créer des meubles de qualité.

Citations :

« Initiative importante en matière de développement social, le projet?mis en place par Bois Public a des retombées positives sur le plan environnemental en plus d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à ce projet qui favorise l'insertion professionnelle par le biais de l'économie circulaire à Montréal. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le projet porté par Bois Public. En plus de viser des retombées environnementales pour la région du Montréal, ce projet permettra à des personnes éloignées du marché du travail de bénéficier, par l'entremise de subventions salariales, d'une expérience de travail concrète et transférable. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire contribue au projet avec une somme de 100?000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale accorde une somme de 7 680 $ par l'entremise de la mesure Subvention salariale.

