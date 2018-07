Invesco Canada annonce les résultats de l'assemblée des porteurs de titres







TORONTO, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Invesco Canada (Invesco) a annoncé aujourd'hui les résultats du vote sur les propositions présentées lors de l'assemblée des porteurs de titres qui s'est tenue à Toronto aujourd'hui.

Les porteurs de titres ont approuvé les changements apportés aux objectifs de placement du Fonds d'obligations Avantage Invesco, qui permettront aux gestionnaires de recourir à une méthode multisectorielle mondiale. Cette modification permettra au fonds de mieux tirer parti de l'expertise mondiale sectorielle et pointue de l'équipe Invesco Fixed Income?. Pour refléter cette modification, le fonds sera renommé Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco, avec prise d'effet à la fermeture des bureaux le 27 juillet 2018.

Cette approche multisectorielle permettra une diversification accrue parmi quatre grandes catégories d'actif : titres de créance mondiaux de qualité supérieure; titres de créance à rendement élevé mondiaux; titres de créance des marchés émergents; et prêts bancaires.

La stratégie vise à générer un revenu assorti d'un potentiel de croissance du capital à long terme grâce à la sélection des titres, la répartition stratégique et tactique de l'actif, et un processus de gestion des risques rigoureux appliqué aux titres apparentés à des titres de créance.

Les porteurs de titres ont également approuvé les changements d'objectifs de placement des quatre fonds PowerShares® suivants :

Fonds indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans PowerShares

Catégorie indice canadien dividendes PowerShares

Catégorie indice actions privilégiées canadiennes PowerShares

Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI® PowerShares

Les changements apportés aux objectifs de placement permettront à l'équipe de gestion de portefeuille d'investir dans le FNB Invesco qui reproduit l'indice respectif de chaque fonds, au lieu d'acheter et de vendre les titres sous-jacents qui composent chaque indice. Cette modification fournira un moyen efficace sur le plan opérationnel de reproduire le rendement de l'indice respectif de chaque fonds.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le site invesco.ca . Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn , Facebook ou en vous abonnant au blogue Invesco Canada .

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. NYSE: IVZ; invesco.com .

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

? Invesco Fixed Income (IFI) est une entité composée d'Invesco Senior Secured Management, Inc. de New York aux États-Unis; d'Invesco Advisers, Inc. d'Atlanta aux États?Unis; d'Invesco Asset Management Limited, de Londres au Royaume-Uni; et d'Invesco Canada Ltée de Toronto au Canada.

© Invesco Canada Ltée, 2018

SOURCE Invesco Canada Ltée

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 15:00 et diffusé par :