Accès en dermatologie : Les lignes directrices sont suivies pour les cas de cancer







MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association des dermatologistes du Québec (ADMQ) tient à faire le point concernant l'article publié dans Le Journal de Montréal ce matin et souhaite apporter les précisions nécessaires afin de rassurer la population.

«?Pour des raisons déontologiques, je ne peux commenter le cas rapporté dans Le Journal de Montréal. Il est cependant étrange que ce cas ait fait l'objet d'une manchette, car après vérifications, la dame a été vue et prise en charge par une dermatologue le 23 mai 2018, alors que la demande de consultation est datée du 13 février 2018. Je veux cependant rassurer les patients qui ont été diagnostiqués avec un cancer de la peau. Tous les cas qui nécessitent des suivis post opératoires sont évalués selon les lignes directrices en vigueur, selon les délais recommandés, selon le type de cancer et la sévérité de ce dernier?», a d'abord tenu à préciser la présidente, Dre Dominique Hanna.

«?Je tiens également à préciser que les données qui ont été rapportées à propos des effectifs sont erronées. Nous l'avons d'ailleurs souligné à maintes reprises au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Visiblement, ce dernier n'a pas cru bon de les rectifier. Notre association compte actuellement 210 dermatologues. De ce nombre, 23 dermatologues, et non 80, exercent uniquement en pratique privée (hors RAMQ). Enfin, autre donnée importante, contrairement à ce que rapportait le Journal, ce n'est pas 129 dermatologistes qui ont facturé au régime public, mais bien 195. Il est également faux d'indiquer que 36?000 patients sont actuellement en attente. Il y a moins de 15?000 patients en attente pour des conditions non urgentes, incluant les doublons de patients sur plusieurs listes ainsi que les patients qui ont été vus en cabinet. En publiant des données qui sont fausses, on induit la population en erreur, ce qui est regrettable?», a ajouté la présidente de l'Association des dermatologistes.

«?Nous avons entamé des travaux afin d'établir des lignes directrices dans le but d'améliorer l'accessibilité, car nous sommes conscients que la pratique doit être adaptée. Ces lignes directrices seront adoptées sous peu par notre association. Plusieurs projets pilotes sont par ailleurs en cours au Québec. Je tiens cependant à insister sur le fait qu'un patient devrait d'abord s'adresser à un médecin de famille en cas de doute sur son état de santé. La demande de consultation à un dermatologue est ensuite effectuée par le médecin de première ligne et priorisée, selon le motif et le degré d'urgence et les cas prioritaires sont vus rapidement, ce qui évite au patient de devoir lui-même effectuer les démarches?», a précisé Dre Hanna.

Les soins aux patients sont au coeur de notre mission et l'Association des dermatologistes du Québec travaille très fort pour mettre en place les mécanismes nécessaires pour que les Québécois aient accès aux meilleurs soins en dermatologie.

