TUMI choisit Rosario Dawson pour incarner la campagne de la marque féminine

NEW YORK, 17 juillet 2018 /CNW/ - TUMI a annoncé aujourd'hui le lancement d'une campagne mondiale qui coïncide avec le lancement de ses nouvelles collections féminines, Georgica et Mezzanine, ainsi que le lancement des collections essentielles, Voyageur et Mariella, automne 2018.

Voyageuses, nous avons toutes plus qu'un seul mode, flexible et normée. Parfois, nous avons envie d'explorer; parfois nous voulons frimer, mettant en valeur une certaine allure; d'autres fois, nous avons juste besoin de nous mettre au travail. Nous n'incarnons jamais une seule chose, ce qui veut dire que nous ne faisons jamais un seul voyage. La campagne féminine de TUMI présente sa gamme de produits féminins uniques qui vous permettent de changer facilement d'apparence, de lieu et de motivation au fil des voyages, d'un parcours à l'autre, de sorte que vous n'avez jamais à vous réduire à un seul style. De fait, vous pouvez les incarner tous.

La campagne met en vedette une femme, interprétée par l'actrice, productrice et activiste Rosario Dawson, qui incarne quatre personnages différents. Chaque mode a des ambitions, des apparences et des styles de sacs très différents, mais ils ont tous en commun ceci : chacun mène son parcours parfait. Dirigée par Allen Coulter, la campagne suit chacun de ces personnages, lors de voyages individuels, avec un sac de femmes TUMI à la main, et les combine sans heurt, créant un voyage unique.

Au départ, la femme TUMI est chez elle, sur le point de commencer sa journée. Puis, elle se rend à un gymnase, genre entrepôt digne des braves, sort de son sac polochon Colina, collection Voyageur, ses gants de boxe et entre dans le ring. On comprend d'office qu'elle s'entraîne depuis longtemps : le dévouement dans les yeux, les bleus sur ses mains et la sueur sur son front. Sa force empreinte de beauté dit aussi qu'elle est prête à toutes les éventualités.

Nous la suivons alors qu'elle passe à son fourre-tout Yvonne, collection Georgica, et évolue avec confiance dans un milieu professionnel, à la tête d'un groupe d'investisseurs. Elle est imparable et prête à relever n'importe quel défi. De la tête de la table de la salle de réunion, elle serre la main de son collègue pour sceller l'affaire. Elle est ambitieuse et ne s'en laissera jamais compter dans sa poursuite de l'excellence.

Pleine d'énergie et d'ambition, la femme TUMI porte son sac à dos Joan, collection Mezzanine, alors qu'elle gagne les coulisses pour cultiver une autre passion. Elle est dynamique et inspirée. Nous la voyons partager ses idées avec le groupe, puis regarde les musiciens jouer, se plongeant profondément dans la musique. Sa créativité la rend courageuse.

Enfin, excentrique, elle est créatrice de tendance au sommet de son art, donnant des directives lors d'une séance de photos. Elle a des fortes opinions et pousse ses idées plus loin. La seule chose aussi forte que ses idées, c'est son sens du style. Sa besace Vivian, collection Mariella, le dit sans ambages : elle dirige son équipe avec confiance, à tout moment.

« C'est une expérience inédite que de faire partie de cette campagne TUMI », déclare Rosario Dawson, précisant que, « j'ai tiré grand plaisir à incarner chacun des personnages, créant au fil des voyages une vive impression nourrie d'actions dynamiques. »

« Au travers de cette campagne, nous avons voulu suivre l'esprit incarné par chacun des personnages, révélant une femme admirable, forte, résiliente et intelligente », explique Victor Sanz, directeur de la création chez TUMI. « Notre association avec Rosario pour présenter cette femme remarquable au monde entier a été une expérience extraordinaire. Cette femme nous a inspirés et représente toutes les femmes du monde entier qui font tomber les barrières et vivent en modes multiples. »

Les collections Georgica, Mezzanine, Voyageur et Mariella, déclinées dans une gamme de styles, de tailles et de couleurs, seront disponible dans les magasins de détail TUMI dans le monde entier et sur TUMI.com.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI fabrique des articles de voyage et d'affaires, des incontournables haut de gamme, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mobilité. Alliant caractère fonctionnel et esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à faire des voyages une expérience dynamique en étant partenaire à vie des faiseurs d'opinion et des décideurs engagés dans la poursuite de leurs passions. La marque est vendue dans plus de 75 pays comptant plus de 2 200 points de vente. Pour en savoir davantage sur TUMI, rendez-vous sur www.TUMI.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/719069/TUMI_Fall_Campaign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

