Six enfants comptent parmi les morts dans le nord-ouest de la Libye







Déclaration d'Abdel-Rahman Ghandour, le représentant spécial de l'UNICEF pour la Libye

TRIPOLI, Libye, le 17 juill. 2018 /CNW/ - « L'UNICEF est horrifié par les rapports qui font état de six enfants retrouvés morts dans un camion abandonné sur la route menant à Zwara, dans le nord-ouest de la Libye.

Trop d'enfants perdent inutilement la vie dans ces périples mortels alors qu'ils sont en quête d'une éducation, de possibilités, et simplement d'un avenir meilleur.

Au cours des six premiers mois de 2018, plus de 23 000 personnes ont tenté de traverser la Méditerranée depuis la Libye. Les enfants paient trop souvent le plus lourd tribut en raison du manque de voies de migration sûres et légales.

L'UNICEF demande une action immédiate à tous les niveaux pour préserver la sécurité des enfants en déplacement en Libye, ainsi que des efforts collectifs pour fournir une alternative aux périples dangereux et mortels qu'ils entreprennent. »

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que tout autre organisme humanitaire. Nous travaillons sans relâche afin de venir en aide aux enfants et à leur famille, et faisons tout ce qui est nécessaire pour assurer la survie de chaque enfant. Nous fournissons des soins de santé et des vaccins, apportons des secours d'urgence, donnons accès à de l'eau potable et à de la nourriture, et offrons ainsi une sécurité alimentaire, de même qu'un accès à l'éducation, et bien plus encore.

Entièrement tributaire de contributions volontaires, l'UNICEF vient en aide aux enfants sans égard à leur origine ethnique, leur religion ou leur opinion politique. En tant que membre des Nations Unies, l'UNICEF est présent dans plus de 190 pays, soit plus de pays que n'importe quel autre organisme. Notre persévérance et notre portée sont sans égales. Nous sommes déterminés à assurer la survie de chaque enfant, où qu'il soit.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'UNICEF, visitez le unicef.ca.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook ou visitez le unicef.ca pour obtenir des mises à jour.

SOURCE UNICEF Canada

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 14:20 et diffusé par :