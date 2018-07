Trois microbrasseries du Lac Saint-Jean concrétisent leur projet d'expansion







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de près de 475 000 $ pour concrétiser des projets d'investissement de plus de 1,4 million de dollars.

DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le brassage de la bière constitue l'une des plus vieilles industries canadiennes, sa consommation étant d'ailleurs bien établie dans les traditions. La bière artisanale, particulièrement, a connu un bel essor au cours des récentes années. Plusieurs brasseurs québécois sont en mode croissance et le gouvernement du Canada appuie des brasseurs d'ici pour qu'ils puissent prendre de l'expansion et répondre à l'augmentation de la demande pour leurs produits, tout en maintenant et en créant des emplois.

Grâce à des appuis financiers du gouvernement du Canada totalisant 473 395 $, Microbrasserie Beemer inc., Microbrasserie Le Coureur des Bois inc. et Microbrasserie Riverbend inc., toutes trois installées au Lac-Saint-Jean, mettront de l'avant des projets d'investissements évalués à plus de 1,4 million de dollars.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par le député de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires de mener à bien leur projet d'expansion, notamment par l'acquisition d'équipements brassicoles plus performants et mieux adaptés à leurs besoins. On prévoit que ces projets mèneront à la création de neuf emplois dans la région.

Depuis sa création en 2015, la Microbrasserie Beemer inc., sise à Roberval, s'est rapidement taillé une place de choix dans ce marché avec ses produits de niche. Chiffrée à 212 500 $, l'aide de DEC permettra d'acquérir et d'installer des équipements brassicoles plus performants et mieux adaptés qui favoriseront l'expansion de l'entreprise.

Établie à Dolbeau en 2011, la Microbrasserie Le Coureur des Bois inc. offre ses bières artisanales dans une broue-pub. Elle franchira une autre étape en se dotant d'installations qui lui permettront d'embouteiller ses produits. La contribution de 185 895 $ de DEC porte sur l'acquisition et l'installation d'équipements nécessaires à sa croissance.

Fondée à Alma en 2015, la Microbrasserie Riverbend inc., s'inspire des techniques de brassage anciennes qui ont contribué à son succès. Prête à poursuivre son expansion, elle pourra bénéficier d'une aide de 75 000 $ pour acquérir divers équipements ainsi que pour améliorer ses installations et son site Internet.

Citations

« Voilà trois microbrasseries qui ont pu faire rapidement leur marque en misant sur des produits raffinés et novateurs. Leurs bières distinctives et représentatives du Lac-Saint-Jean leur permettront de tirer leur épingle du jeu dans un marché en nette progression. Je me réjouis de l'appui financier de DEC, qui permettra de réaliser des projets favorisant la notoriété et la mise en valeur de produits locaux. »

Richard Hébert, député de Lac-St-Jean

« En soutenant ces trois microbrasseries, le gouvernement du Canada réaffirme sa détermination à stimuler le développement économique des régions du Québec. Nous croyons fermement dans l'entrepreneuriat et nous encourageons les investissements qui assurent la croissance des entreprises et de l'économie du Canada dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. L'année 2018 marque le 50 e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

