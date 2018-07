Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à deux entreprises de Sept-Îles







SEPT-ÎLES, QC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées, Stéphane Lauzon, annoncera un appui financier à Envirolik, qui commercialise ses produits sous la marque Atikuss, et à Métal 7, deux entreprises de Sept-Îles.

L'annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Après la conférence de presse, les médias pourront prendre part à une visite accompagnée du Complexe Agara, où sont confectionnés les produits Atikuss.

Date de la conférence de presse :

Mercredi 18 juillet 2018

Heure :

15 h

Lieu :

Complexe Agara

136, boulevard des Montagnais

Uashat mak Mani-Utenam (Québec)

G4R 5R2

