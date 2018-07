Rogers crée 215 nouveaux emplois au centre de contact client de Moncton







L'entreprise investit dans l'économie locale et emploie plus de 1 000 personnes dans la région du Grand Moncton

MONCTON, N.-B., le 17 juill. 2018 /CNW/ - Le centre de contact client de Rogers à Moncton prend de l'expansion par la création de 215 nouveaux emplois afin d'offrir la meilleure expérience de service qui soit à ses clients. Avec ces nouvelles embauches, le nombre de personnes employées par Rogers dans la région du Grand Moncton passera à plus de 1 000, ce qui inclut les conseillers du centre de contact client, les conseillers des ventes, les techniciens et les employés de bureau.

« Nous employons certains des meilleurs conseillers de première ligne à Moncton et sommes heureux à l'idée d'embaucher des centaines de nouveaux employés dans la région. Nos clients constituent notre priorité absolue et nous accentuons notre présence à l'échelle locale pour leur offrir la meilleure expérience possible, a affirmé Eric Agius, premier vice-président, Service à la clientèle, Rogers Communications. Nous sommes fiers d'être un employeur important au Nouveau-Brunswick dans un secteur qui offre des perspectives de carrière aux travailleurs canadiens, et nous avons hâte d'embaucher plus d'employés qualifiés de la région. »

Rogers a connu du succès à Moncton, employant des centaines de conseillers au centre de contact client de la région au cours des 15 dernières années. L'entreprise s'est engagée à investir dans l'expérience employé à son centre de contact client et est reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada. Les conseillers passionnés du centre de contact client de l'entreprise, qui sont déterminés à offrir la meilleure expérience de service qui soit aux clients, contribuent à cette réputation.

« Je suis très heureuse de constater que Rogers continue de connaître de l'expansion dans le Grand Moncton, a déclaré l'honorable Ginette Petitpas Taylor, minstre de Santé et députée de Moncton-Riverview-Dieppe. La création de ces 215 emplois témoigne de la capacité de notre région d'attirer et de conserver les entreprises et d'offrir à nos citoyens une excellente qualité de vie et de solides possibilités économiques. »

« Le Nouveau-Brunswick regorge de possibilités et, au gouvernement, nous sommes heureux de voir que Rogers le reconnaît, a déclaré l'honorable Cathy Rogers, ministre des Finances et députée provinciale de Moncton-Sud. Lorsque des entreprises comme Rogers décident d'investir au Nouveau-Brunswick en raison de notre main-d'oeuvre qualifiée, cela confirme que notre plan de croissance économique pluriannuel fonctionne. »

« Nous sommes très heureux de constater que Rogers intensifie ses activités à Moncton. L'entreprise connaît un succès de longue date dans notre ville et dans notre région », a ajouté Dawn Arnold, mairesse de Moncton. L'ajout de 215 emplois démontre que Rogers considère Moncton comme un excellent partenaire et un endroit idéal pour faire des affaires. Notre main-d'oeuvre talentueuse est indéniablement un élément-clé justifiant l'investissement continu de Rogers dans notre économie ».

En plus d'offrir des salaires concurrentiels sur le marché du Nouveau-Brunswick, Rogers propose, dans le cadre de son programme de rémunération globale, un ensemble d'avantages sociaux généreux et d'excellents rabais aux employés. Le programme d'accumulation de capital de Rogers compte également parmi les plus généreux au pays, et l'importance qu'accorde l'entreprise au perfectionnement professionnel contribue à faire en sorte que les conseillers du centre de contact client disposent du soutien nécessaire pour bâtir une carrière enrichissante.

« L'équipe de Moncton est reconnue, tant à l'échelle nationale au sein de Rogers que dans la communauté locale, comme un leader du service à la clientèle de première qualité, dont les membres font du bénévolat et donnent aux organismes à but non lucratif locaux, et ayant une culture axée sur le soutien, a ajouté Jessica Gallant, directrice du centre de contact client de Moncton. J'ai commencé ma carrière il y a plus de 20 ans à titre de conseillère de première ligne au sein de cette entreprise incroyable qui a contribué à mon perfectionnement professionnel en tant que chef, puis directrice du centre. »

Pour en savoir plus à propos des possibilités de carrière chez Rogers au Nouveau-Brunswick, visitez www.rogers.com/carrieres.

À PROPOS DE ROGERS AU NOUVEAU-BRUNSWICK :

Rogers est une société canadienne diversifiée qui est un chef de file dans l'industrie des communications et des médias établi depuis longtemps au Nouveau-Brunswick. Elle est le plus important fournisseur de services sans-fil pour la transmission de voix et de données, et l'un des plus importants fournisseurs de services de télévision par câble, d'Internet haute vitesse et de téléphonie destinés au grand public et aux entreprises du pays. Au cours des 7 dernières années, Rogers a investi 69 M$ dans son réseau de la province. Rogers emploie plus de 1 000 Néo-Brunswickois à titre d'employés de bureau et des médias, de conseillers des ventes, de techniciens et de conseillers en magasin (dans 15 magasins) à son centre de contact client situé au centre-ville de Moncton et un peu partout dans la province. Notre masse salariale annuelle est d'environ 59 M$ et nous générons plus de 8 M$ en impôt sur le revenu, en taxe foncière et en taxe d'affaires. Les investissements de la société dans la communauté comprennent le programme Branché sur le succès, qui offre un service Internet abordable à des milliers de Néo-Brunswickois à faible revenu vivant dans des logements sociaux, de même que des dons communautaires et des bourses représentant plus de 100 000 $ par année grâce à la Bourse d'études Ted Rogers. TV Rogers produit du contenu local informatif et divertissant et diffuse en exclusivité le discours sur l'état de la province et les matchs de la LHJMQ au Nouveau-Brunswick. http://aproposde.rogers.com/

