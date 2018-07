Trois collectivités du Nouveau-Brunswick bénéficient de meilleures infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées







BATHURST, NB, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Nouveau?Brunswick se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leur famille d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins.

Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Andrew Harvey, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, ont annoncé aujourd'hui l'achèvement de trois projets liés à l'eau potable et aux eaux usées au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Canada a assumé 50 pour cent des coûts des projets, soit plus de 540 000 $. Le gouvernement provincial a assumé 25 pour cent des coûts, soit plus de 270 000 $, et les municipalités ont fourni le reste du financement.

Grâce à cet investissement, les résidents de Bathurst bénéficient maintenant de meilleures infrastructures d'aqueduc et d'égout sur la rue Dumaresque, l'avenue Murray et la rue Bridge. La Ville de Beresford a remplacé son système d'aqueduc et son réseau sanitaire sur les rues Maurice et Luc afin de fournir aux résidents des services municipaux modernes et efficaces. Dans le Village de Pointe-Verte, l'actuel système de collecte des eaux pluviales a été amélioré grâce à l'installation d'un nouvel égout pluvial dans le secteur de la rue du Parc Ouest.

Ces améliorations sont essentielles pour assurer la propreté de nos cours d'eau et la salubrité et la qualité de vie dans nos collectivités.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et le Nouveau?Brunswick concernant l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Citations

« En investissant dans les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, le gouvernement du Canada appuie la transition continue du Canada vers une économie propre axée sur la croissance durable, en plus de créer des emplois bien rémunérés pour les gens de la classe moyenne. Nous sommes fiers de soutenir ces projets d'infrastructure qui fourniront des solutions efficaces et durables sur le plan environnemental afin d'améliorer la qualité de vie des résidents du Nouveau-Brunswick. »

Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements en matière d'infrastructure visant les services essentiels, comme l'eau potable et des services d'égout fiables, contribuent à la croissance économique, à l'assainissement de l'environnement et au renforcement des collectivités. Votre gouvernement obtient des résultats dans des secteurs qui sont prioritaires pour les gens du Nouveau-Brunswick. Ces investissements auront des répercussions positives durables sur la qualité de vie de tous les résidents. »

Andrew Harvey, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial de 2 ans visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissements;



infrastructures.

Produit connexe

Document d'information - Trois collectivités du Nouveau-Brunswick bénéficient de meilleures infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2018/07/trois-collectivites-du-nouveau-brunswick-beneficient-de-meilleures-infrastructures-liees-a-leau-et-aux-eaux-usees.html

Document d'information

Trois collectivités du Nouveau-Brunswick bénéficient de meilleures infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées

Trois projets liés à l'eau et aux eaux usées au Nouveau-Brunswick, financés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), sont maintenant terminés. Le FEPTEU est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, et ce, tout en favorisant une économie propre.

Le gouvernement du Canada a alloué 542 614 $ à ces trois projets, ce qui représente 50 pour cent des coûts admissibles des projets. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick leur a alloué 271 307 $, ce qui représente au maximum 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets. Les municipalités ont fourni le reste du financement.

Liste des trois projets au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Bathurst Rue Dumaresque, avenue Murray et rue Bridge - Remplacement de conduites d'aqueduc et d'égout 165 000 $ 82 500 $ Beresford Remplacement du système d'approvisionnement en eau et du réseau sanitaire sur les rues Maurice et Luc 150 000 $ 75 000 $ Pointe-Verte Amélioration des égouts pluviaux 227 614 $ 113 807 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

Stratégie de croissance pour l'Atlantique

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 12:30 et diffusé par :