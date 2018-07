Le commissaire des incendies exhorte la population ontarienne à s'informer sur les restrictions locales concernant les feux en plein air







TORONTO, le 17 juill. 2018 /CNW/ - En raison du risque d'incendie extrême, des récentes périodes d'orages violents et du nombre important de feux de forêt, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a mis en place une « zone de restriction de faire du feu » dans certaines parties du nord-est de l'Ontario, ce qui signifie qu'il est strictement interdit de faire des feux en plein air à ces endroits. De nombreuses municipalités ont également déclaré des interdictions de faire des feux.

En plus de l'interdiction totale de faire du feu intentionnellement, il faut être particulièrement prudent pour éviter les incendies involontaires qui pourraient résulter de l'élimination imprudente de mégots de cigarettes et autres matériaux similaires, ainsi que de la chaleur et des étincelles provenant des gaz d'échappement de tronçonneuses, de tondeuses à gazon et de véhicules récréatifs comme les motos hors route et les véhicules tout terrain. En ce moment, l'herbe haute, la végétation au sol et les débris ligneux sont si secs qu'ils peuvent facilement être enflammés par n'importe quelle source de chaleur.

« L'élimination imprudente de mégots de cigarettes et de produits similaires ainsi que la chaleur et les étincelles provenant de l'échappement d'une variété d'outils d'entretien ménager à essence et de véhicules récréatifs peuvent causer des incendies de végétation dévastateurs. Je vous en prie, faites votre part pour éviter ces incendies. »

« Nous avons tous la responsabilité de prêter une attention particulière aux conditions locales et aux restrictions de faire du feu avant d'allumer un feu en plein air, y compris un feu de camp ou un feu de nettoyage de broussailles. Si vous voyagez, n'oubliez pas que les règles concernant les feux en plein air applicables à l'endroit où vous vous rendez peuvent être différentes de celles en vigueur là où vous vivez. Vérifiez les restrictions applicables au brûlage auprès des municipalités locales ou du ministère des Richesses naturelles et des Forêts. »

- Ross Nichols, commissaire des incendies de l'Ontario

Afin de prévenir les incendies évitables, particulièrement en cas de sécheresse extrême, le commissaire des incendies rappelle au public de prendre en tout temps les précautions suivantes :

Avant de jeter des mégots ou des cendres, veillez à ce qu'ils soient bien éteints. Placez-les dans de l'eau, dans du sable ou dans un récipient incombustible. Ne les jetez jamais par la fenêtre de votre véhicule.

Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez un outil ou une machine à essence, comme une tronçonneuse, une tondeuse à gazon, une génératrice ou un véhicule tout terrain, surtout à proximité d'herbes hautes ou de feuilles sèches.

Laissez l'équipement refroidir avant de refaire le plein. Utilisez un entonnoir pour éviter de renverser du carburant sur les pièces chaudes du système d'échappement, car cela pourrait provoquer un incendie.

S'il est permis de faire des feux dans votre région, renseignez-vous sur les règles en vigueur et respectez-les. Ne faites que des petits feux, surveillez-les en tout temps et assurez-vous d'avoir une pelle et un seau d'eau ou un tuyau d'arrosage à portée de la main.

Pour obtenir des conseils sur la sécurité des feux de camp et la prévention des incendies de forêt ainsi qu'une liste à jour des zones de restriction de faire du feu, veuillez visiter : https://www.ontario.ca/fr/page/incendies-de-foret.

