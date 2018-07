IDC affirme que GEP est le leader des logiciels de gestion des relations avec les fournisseurs (SRM), déclarant Smart By GEP® comme « le système SRM par excellence »







- GEP est classé dans le quadrant supérieur dans le nouveau rapport de recherche d'IDC (IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Supplier Relationship Management Applications 2018 Report) après avoir reçu de nombreux prix dans des rapports de recherche récents sur les logiciels globaux d'approvisionnement et procure-to-pay (P2P)

- Le rapport d'IDC affirme que « SMART by GEP® dans son ensemble est le système SRM par excellence, car il ne sépare pas les informations sur les fournisseurs et les renseignements sur les performances de l'activité, du statut contractuel et de la relation commerciale du fournisseur »

- SMART by GEP est la principale plateforme source-to-pay unifiée cloud-native de l'industrie avec une solide fonctionnalité de gestion des relations avec les fournisseurs qui fait partie intégrante de ses capacités de base

CLARK, New Jersey, 17 juillet 2018 /PRNewswire/ -- GEP, l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services d'approvisionnement destinés aux entreprises du Fortune 500 et du Global 2000 du monde entier, a annoncé aujourd'hui que IDC a nommé GEP leader dans son nouveau rapport, IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Supplier Relationship Management Applications 2018 Vendor Assessment (IDC MarketScape : évaluation 2018 des fournisseurs mondiaux d'applications de gestion des relations avec les fournisseurs SaaS et cloud).

IDC a également cité les références de clients de GEP déclarant : « Le produit fait exactement ce que l'on attend de lui, rendant l'expérience de l'utilisateur exhaustive. »

En plus de sa fonctionnalité de gestion des relations avec les fournisseurs à la pointe du secteur, SMART by GEP fournit une fonctionnalité source-to-pay (de l'approvisionnement au paiement) complète dans une plateforme conviviale et cloud-native (conçue nativement pour l'informatique dans le nuage), incluant l'analyse des dépenses, l'approvisionnement, la gestion des contrats, procure-to-pay (de la demande d'achat au paiement), la gestion de projets d'économies et le suivi des économies, la facturation et d'autres capacités connexes.

Dans son rapport, IDC indique : « Les fournisseurs existent dans SMART by GEP en tant que profils, en tant qu'ensembles de documents et en tant que participants aux différents processus et événements. Les performances des fournisseurs peuvent être déterminées, évaluées et faire l'objet de rapports à la suite de l'analyse directe des données issues de l'activité procure-to-pay. Les tableaux de bord de suivi des fournisseurs peuvent révéler, en temps réel, la conformité des fournisseurs aux conditions contractuelles et, par le biais de tableaux de bord qualitatifs et de plans d'action, les gestionnaires des fournisseurs peuvent atténuer et améliorer les relations avec les fournisseurs.

« Les profils des fournisseurs et les ensembles de données peuvent être tenus à jour par le fournisseur lui-même et/ou par le gestionnaire des fournisseurs », poursuit le rapport. « Les configurations déterminent le degré d'autogestion dont dispose chaque fournisseur. SMART by GEP inclut des fonctions de gestion des certificats et des documents, ainsi que des données concernant le profil standard des fournisseurs, les contacts, les éléments financiers, les risques et la diversité. »

Le rapport précise : « Les fournisseurs conservés dans la base de données des fournisseurs sont les mêmes fournisseurs qui sont associés aux événements d'approvisionnement, aux contrats et aux catalogues/commandes, assurant que la visibilité complète de toutes les activités, la suppression de la duplication des fournisseurs et le positionnement de SMART par GEP sont la source unique de véracité pour les données maîtres des fournisseurs à travers l'entreprise.

« SMART by GEP élimine les plus grands obstacles à la réussite de l'approvisionnement et à la réalisation d'économies, à savoir la déconnexion entre l'activité d'approvisionnement stratégique et l'activité d'approvisionnement au jour le jour », conclut l'analyse IDC. « SMART by GEP permet d'automatiser le processus source-to-pay, en automatisant la création de contrats, de la proposition du fournisseur à la création du catalogue ou de la commande

depuis l'exécution du contrat. La plateforme est totalement développée pour offrir une visibilité complète de bout en bout grâce à des tableaux de bord intuitifs et de puissants rapports d'analyse, et est conçue pour s'intégrer avec les principaux systèmes existants. »

SMART by GEP est facile à configurer, à déployer et à utiliser, sans formation approfondie. SMART by GEP est une plateforme agnostique, ce qui signifie qu'elle fonctionne avec SAP, Oracle ou tout autre système ERP ou financier et comptable majeur. Fort d'un soutien et d'un service hors pair, GEP est le leader du secteur en matière de satisfaction de la clientèle.

Cloud-native, SMART by GEP, conçue spécialement sur un code primaire unique pour des performances optimales sur le cloud, est également développée nativement pour les technologies tactiles et mobiles, permettant aux utilisateurs de travailler n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil.

SMART by GEP tire profit de l'économie dans le cloud pour fournir une solution qui répond facilement aux exigences de traitement les plus strictes des clients de GEP appartenant au Fortune 500 et au Global 2000, tout en éliminant les coûts élevés liés aux infrastructures et au support.

Un extrait du rapport peut être téléchargé et analysé à l'adresse www.smartbygep.com/idcsrm.

À propos de GEP

GEP aide les entreprises d'envergure mondiale à fonctionner de façon plus efficace et efficiente, à bénéficier d'un avantage concurrentiel, à accroître leur rentabilité et à maximiser leur valeur commerciale et celle pour les actionnaires.

Des idées neuves, des produits innovants, une expertise inégalée des domaines et des sujets et des personnes intelligentes et passionnées : voilà comment GEP crée et fournit des solutions de transformation commerciale unifiées d'une ampleur, d'une puissance et d'une efficacité sans équivalent.

Désigné Leader dans le Magic Quadrant Gartner et Meilleur fournisseur aux World Procurement Awards et aux EPIC Procurement Excellence Awards, GEP reçoit régulièrement les honneurs en tant qu'innovateur et leader dans le domaine des logiciels d'approvisionnement source-to-pay par Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream et Ardent Partners.

GEP est également classé leader dans les services d'approvisionnement gérés (externalisation des achats) par Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS et IAOP. En outre, ALM Intelligence, le plus important cabinet de recherche dans le secteur du conseil en gestion, classe GEP leader en stratégie d'approvisionnement et en conseil en chaîne logistique.

Comptant 14 bureaux et centres d'opérations en Europe, en Asie et sur le continent américain, GEP, basé à Clark dans le New Jersey, aide les entreprises partout dans le monde à réaliser leurs objectifs stratégiques, opérationnels et financiers. Pour en savoir plus sur notre gamme complète de services stratégiques et de services gérés, rendez-vous sur www.gep.com. Pour en savoir plus sur SMART by GEP, notre plateforme source-to-pay unifiée et cloud-native, rendez-vous sur www.smartbygep.com.

