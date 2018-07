Les avions CRJ Series de Bombardier sont désormais certifiés pour exploitation à ISA + 40 °C







Cette certification de température équivaut à une température au sol supérieure à 50 degrés centigrades.

MONTRÉAL, 17 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui que ses biréacteurs régionaux CRJ700 et CRJ900 sont désormais certifiés pour exploitation à une température plus élevée. En effet, en mai 2018, les avions CRJ Series ont obtenu de Transports Canada (TC) et de la Federal Aviation Agency (FAA) une nouvelle certification en atmosphère type internationale (ISA + 40 degré centigrades).

« Nos avions CRJ Series bénéficient désormais d'un avantage distinctif de plus par rapport aux biréacteurs régionaux de nos concurrents, a dit Patrick Baudis, vice-président, Marketing, Bombardier Avions commerciaux. Voilà qui montre notre solide engagement à répondre aux besoins changeants dans notre secteur d'activité ».

Le processus de certification nécessitait d'étudier l'effet sur les moteurs, le groupe auxiliaire de bord, le système de régulation climatique, le circuit d'extincteurs, le système avionique, les trains d'atterrissage, les commandes de vol, les circuits hydrauliques et électriques, et la performance des avions.

La certification ISA + 40 °C pour les avions CRJ Series est offerte en option pour les nouveaux avions en production et pour ceux en rattrapage. American Airlines est le premier exploitant à s'être prévalu de cette optimisation.

