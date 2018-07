Entente de partenariat régional en tourisme - Attribution d'une aide financière de 41 250 $ à Gestion Multi-Éco pour soutenir la réalisation d'un projet à saveur touristique







NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN, QC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de la Mauricie, le gouvernement du Québec, Tourisme Mauricie et les partenaires locaux accordent une aide financière de 41 250 $ à Gestion Multi-Éco pour soutenir la réalisation d'un projet visant à ajouter des unités d'hébergements insolites sur son site de villégiature. Cette initiative représente des investissements de 454 500 $ dans la région.

La députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT).

Citations :

« Ce projet de développement touristique permettra à la région de la Mauricie de rehausser son offre touristique et d'attirer davantage d'amateurs de plein air. Je suis certaine que l'ajout de ces unités d'hébergement attirera une clientèle intriguée par la perspective de profiter d'habitations originales. L'hébergement non conventionnel suscite l'engouement des vacanciers, non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Ce projet, en lien avec les priorités régionales, constitue donc un plus pour le développement économique et le rayonnement de notre destination. »

Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Voilà le genre de projet de développement qui vise à diversifier l'offre touristique de la Belle d'à côté tout en bonifiant l'expérience des visiteurs. Cette expérience de vacances, on la souhaite agréable, simple et sans tracas, mais surtout créatrice de souvenirs et de moments authentiques et étonnants! »

Valérie Bourgeois, présidente de Tourisme Mauricie

Faits saillants :

Le projet de Gestion Multi -Éco consiste à augmenter sa capacité d'accueil sur le site du Domaine du lac Galette par l'ajout d'unités d'hébergement insolites, telles que des tentes prospecteur, des micromaisons et un chalet troglodyte. Il comprend également l'ajout d'un bloc sanitaire ainsi que l'amélioration des espaces habitables existants.

Rappelons qu'en 2017, le ministère du Tourisme renouvelait l'EPRT avec Tourisme Mauricie à hauteur de 1 117 000 $, et ce, jusqu'en 2020. Selon les termes de l'entente, Tourisme Mauricie investira une somme de 550 000 $, alors que le ministère du Tourisme et les partenaires locaux accorderont respectivement 477 000 $ et 90 000 $.

ce, jusqu'en 2020. Selon les termes de l'entente, Tourisme Mauricie investira une somme de 550 000 $, alors que le ministère du Tourisme et les partenaires locaux accorderont respectivement 477 90 000 $. Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

