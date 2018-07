Le gouvernement du Canada appuie des innovateurs de la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada







Stimuler l'innovation canadienne du laboratoire au marché

KELOWNA, BC, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada (PICC), le gouvernement du Canada aide les innovateurs canadiens à trouver leur premier client important et contribue à créer une croissance économique durable pour les collectivités de l'ensemble du pays.

Aujourd'hui, Stephen Fuhr, député de Kelowna-Lake Country, a annoncé que le gouvernement du Canada investissait dans une innovation militaire canadienne. PRE Labs Inc. (site disponible en anglais seulement) de Kelowna, en Colombie-Britannique, a obtenu un contrat de 210 468 $ pour son système modulaire de plaques pare-balles. L'innovation sera mise à l'essai par Recherche et développement pour la défense Canada.

Ce système modulaire de plaques pare-balles extrêmement fonctionnel et léger est destiné à l'usage des Force armées canadiennes ainsi que des services de police et de sécurité des administrations publiques et des industries de la défense et de la sécurité.

Dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, Services publics et Approvisionnement Canada effectue le jumelage de ministères fédéraux ayant un besoin opérationnel avec des entreprises novatrices qui peuvent répondre à ce besoin. Les ministères acheteurs mettent à l'essai les innovations en situation réelle et, en plus d'offrir des commentaires à l'égard des innovations, agissent en tant qu'essentiel premier acheteur.

Depuis 2010, les contrats attribués dans le cadre du PICC ont permis de créer 1?684 emplois à temps plein d'un bout à l'autre du pays, générant ainsi d'importantes retombées économiques. Ce programme est l'un des nombreux moyens employés par le gouvernement du Canada pour appuyer les innovateurs, y compris les petites et moyennes entreprises, partout au pays.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir à nos militaires l'équipement et les services dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur travail, et ce, au meilleur rapport qualité-prix pour la population canadienne. Grâce à l'innovation de PRE Labs, nos militaires vont être plus en sécurité. Voilà un autre exemple de partenariat fructueux découlant du Programme d'innovation Construire au Canada. »

Stephen Fuhr

Député de Kelowna-Lake Country

« PRE Labs est honoré d'avoir obtenu un contrat du PICC pour l'élaboration d'un système modulaire de plaques pare-balles pour le gouvernement du Canada. Il s'agit d'un programme inspirant qui a motivé nos concepteurs et nos ingénieurs à revoir la façon dont nous produisons ces types de produits. Nous nous attendons à pouvoir offrir au gouvernement une solution novatrice qui fournira une protection balistique modulaire d'une très grande qualité à nos militaires. »

Brad Field, chef de la direction

PRE Labs Inc.

Les faits en bref



Dans le cadre du PICC, on a appuyé 38 entreprises de la Colombie-Britannique en leur attribuant des contrats d'une valeur totale de plus de 17 millions de dollars.

Depuis le lancement du PICC en 2010, 323 contrats, dont la valeur totale dépasse 146 millions de dollars, ont été attribués.

Au total, 80 % des entreprises qui ont bénéficié du PICC ont réussi à commercialiser leurs produits.

Par l'entremise de ce programme, 50 innovations conçues au Canada ont été exportées vers 44 pays.

Programme d'innovation Construire au Canada

