Les représentants de la Légion sur leur départ de la Marche de Nimègue aux Pays-Bas







Endurance et souvenir au rendez-vous lors d'une rude marche remplie d'émotions

OTTAWA, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Deux représentants de la Légion sont sur le point d'entreprendre, aux Pays-Bas, un long et difficile voyage comme membre de l'équipe des Forces armées canadiennes (FAC) qui participe à la Marche de Nimègue de cette année.

Ryan Ferrence, de la filiale no 39 de Lloydminster (Alb.), et David Anderson de la filiale no 176 (Forest) de Sarnia (Ont.), transporteront un sac à dos de 10 kg sur une distance de 160 km, répartie sur une période de quatre jours. Les deux participants ont été choisis pour leur dévouement et leur dossier de service en tant que membres auprès de la Légion.

Chaque année, les FAC invitent un représentant de la Légion à faire partie de leur équipe. Ils ont invité Ryan, puis David, en tant que deuxième représentant de la Légion, afin de remercier la Légion pour son soutien de longue date. La Légion parraine par ailleurs chaque année la visite de l'équipe à la crête de Vimy en Europe.

Pour en avoir davantage sur Ryan et David :

http://www.legion.ca/fr/les-nouvelles/articles/2018/05/09/la-legion-annonce-ryan-ference-comme-son-representant-a-la-march-de-nimegue

http://www.legion.ca/fr/les-nouvelles/articles/2018/06/25/la-legion-annonce-david-anderson-a-titre-de-second-representant-pour-la-marche-de-nimegue

Quoi : La Marche de Nimègue 2018



Quand : 17 - 20 juillet 2018



Où : Pays-Bas / pour en savoir davantage : https://www.4daagse.nl/en/



Média : PublicRelations@Legion.ca / 343-540-7604

