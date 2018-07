Déclenchement de la grève des employés de magasins et de bureaux de la SAQ - Une soixantaine de succursales seront ouvertes

Le jeudi 19 juillet 2018, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, sera à Chandler (Québec), pour une annonce sur l'allocation canadienne pour enfants et du plan du gouvernement du Canada pour faire croître la classe moyenne et...

Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional et député de Huntingdon, M. Stéphane Billette, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre...