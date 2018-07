Développement économique des Laurentides - Le gouvernement du Québec soutient la réalisation de neuf projets totalisant des investissements de plus de 500 000 $







QUÉBEC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde des aides financières1 totalisant 202 876 $ pour appuyer la réalisation, dans la région des Laurentides, de trois projets d'exportation, de trois projets de réalisation d'un diagnostic et d'un plan numérique liés à l'industrie 4.0 ainsi que de trois projets de recherche et de développement, lesquels représentent des investissements totaux de plus de 500 000 $.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St?Pierre, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Les projets d'exportation sont soutenus par l'entremise du Programme Exportation (PEX), alors que les projets de réalisation d'un diagnostic et d'un plan numérique liés à l'industrie 4.0 sont appuyés par le biais du programme Audit industrie 4.0. Les initiatives de recherche et de développement sont quant à elles soutenues par le Programme de soutien à la valorisation et au transfert ainsi que le programme NovaScience.





« Le dynamisme et l'esprit d'initiative des entrepreneurs de la région des Laurentides, jumelés à l'environnement d'affaires compétitif du Québec et aux mesures de soutien aux entreprises mises en place par notre gouvernement, font partie des facteurs contribuant à solidifier l'économie régionale. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs avec enthousiasme que nous contribuons à la croissance de ces sept organisations laurentiennes, qui se sont engagées dans la réalisation de neuf projets porteurs pour la vitalité économique de notre région. »

Christine St?Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Pour bâtir une économie solide et ouverte sur le monde, nous devons accroître encore davantage notre capacité d'innover et d'exporter. Notre gouvernement est donc fier de soutenir ces organisations dans leurs démarches pour se distinguer sur les marchés extérieurs, prendre le virage numérique et stimuler l'innovation. De telles initiatives auront assurément des retombées considérables pour l'économie de la région des Laurentides et de tout le Québec. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Le PEX a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs.

a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs. Le programme Audit industrie 4.0 vise à inciter le plus grand nombre possible d'entreprises manufacturières québécoises à entreprendre le virage numérique, en réalisant un diagnostic et un plan numérique liés à l'industrie 4.0.

vise à inciter le plus grand nombre possible d'entreprises manufacturières québécoises à entreprendre le virage numérique, en réalisant un diagnostic et un plan numérique liés à l'industrie 4.0. Le Programme de soutien à la valorisation et au transfert contribue à encourager et à renforcer la capacité d'innovation technologique des entreprises.

contribue à encourager et à renforcer la capacité d'innovation technologique des entreprises. Le programme NovaScience favorise une plus grande compréhension des sciences et de la technologie par les jeunes et le grand public ainsi que la formation d'une relève dans ces domaines. Il comporte trois volets : volet 1 - Soutien aux organismes, volet 2 - Soutien aux projets, volet 3 - Soutien aux initiatives de partenariat.

Organisation Projet Coût du projet Aide financière Programme Acier Profilé S.B.B. Analyse et évaluation du degré de maturité numérique de l'entreprise 15 000 $ 15 000 $ Audit industrie 4.0 Alimenteurs Orientech Analyse et évaluation du degré de maturité numérique de l'entreprise 15 000 $ 15 000 $ Audit industrie 4.0 Les industries J. Hamelin Analyse et évaluation du degré de maturité numérique de l'entreprise 14 701 $ 14 701 $ Audit industrie 4.0 Autobus Lion Analyse, validation et prototypage d'un système de refroidissement pour la batterie de l'autobus eLion 145 000 $ 50 000 $ Programme de soutien à la valorisation et au transfert Centre de développement des composites du Québec Développement de l'utilisation de fibres de carbone recyclées dans des structures secondaires 75 460 $ 25 000 $ NovaScience Centre de développement des composites du Québec Développement de l'utilisation de fibres de carbone recyclées dans des structures secondaires 73 351 $ 25 000 $ NovaScience Alimenteurs Orientech Accompagnement pour la commercialisation à l'international, les missions et les foires commerciales au Mexique et aux États?Unis 55 000 $ 19 450 $ PEX Les solutions Huwiz Foires et missions commerciales aux États-Unis et en Europe 50 050 $ 17 900 $ PEX Prolon Foires commerciales, missions de prospection et réalisation d'une analyse de marketing numérique pour les marchés d'exportation 59 593 $ 20 825 $ PEX Total 503 155 $ 202 876 $



