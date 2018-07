TUMI choisit Rosario Dawson pour incarner sa campagne de marque pour femme







NEW YORK, 17 juillet 2018 /PRNewswire/ -- TUMI a annoncé aujourd'hui la sortie d'une campagne mondiale coïncidant avec les lancements des toutes dernières collections pour femme de TUMI, Georgica et Mezzanine, ainsi qu'avec les lancements de collections clés de l'automne 2018, Voyageur et Mariella.

En tant que voyageurs, chacun d'entre nous a toujours différentes envies. Parfois nous avons besoin d'explorer, parfois nous voulons nous démarquer grâce à notre style, et parfois il s'agit uniquement de travail. Nous ne sommes jamais une seule chose, ce qui signifie que nous ne vivons jamais le même voyage. La campagne féminine de TUMI présente une gamme de produits TUMI uniques pour femme, qui vous permettent de changer d'apparence, de lieu et de motivation à votre aise lorsque vous passez d'un voyage à un autre, afin de ne jamais être une seule chose. Vous pouvez être toutes sortes de choses.

La campagne fait apparaître une femme, dont le rôle est interprété par l'actrice, productrice et militante Rosario Dawson, qui incarne quatre profils différents. Chaque profil s'accompagne d'ambitions, apparences et styles de bagages très différents, qui ont toutefois une chose en commun : ils vivent tous le voyage parfait. Réalisée par Allen Coulter, la campagne suit chacun de ces profils dans des voyages distincts, un bagage féminin TUMI à la main, et les mêlent harmonieusement jusqu'à ce qu'ils deviennent un seul et unique voyage.

Pour commencer, notre égérie TUMI est à la maison, sur le point de débuter sa journée. Elle se dirige vers une salle de gym au style brut et industriel, sort ses gants de boxe de son sac Voyageur Colina Duffel, et monte sur le ring. À en juger par la détermination dans son regard, les contusions sur ses mains, et la sueur sur son front, nous comprenons qu'elle s'entraîne depuis déjà un certain temps. Il y a de la beauté dans sa force, et elle est prête à affronter tout ce qui pourrait se présenter.

Nous la suivons tandis qu'elle change de sac pour saisir son Georgica Yvonne Carry-All et qu'elle s'oriente avec confiance vers un environnement professionnel, où elle dirige un groupe d'investisseurs. Rien ne peut l'arrêter, elle est prête pour tous les défis. Elle sert la main de son collègue depuis le bout de la table de salle de conférence, afin de conclure l'affaire. Elle est déterminée, et ne renoncera jamais dans sa quête de l'excellence.

Pleine d'énergie et d'ambition, notre égérie TUMI porte son Mezzanine Joan Backpack pendant qu'elle se dirige en coulisse pour cultiver ses passions. Elle est dynamique et inspirée. Nous la voyons partager ses idées avec un groupe de musique, puis elle les regarde jouer et se plonge profondément dans la musique. Elle fait preuve de courage dans sa créativité.

Enfin, elle devient une créatrice de tendance excentrique, au top de ses performances, et donne des instructions lors d'une séance photo. Elle fait preuve de puissantes opinions, et défend intensément ses idées. La force de ses idées n'a d'égal que son sens du style. Son Mariella Vivian Tote véhicule un message audacieux. Elle dirige son équipe avec confiance à chaque instant.

« Le fait de participer à cette campagne TUMI a été une expérience incroyable », a déclaré Rosario Dawson. « J'ai adoré incarner chacun de ces profils, en créant des messages audacieux et en communicant de puissantes actions lors de chaque voyage. »

« À travers cette campagne, nous voulions suivre l'esprit incarné par chacun de ces profils, en révélant une femme exceptionnelle, forte, résiliente et intelligente », a déclaré Victor Sanz, directeur créatif de TUMI. « Le fait de nous associer avec Rosario pour présenter au monde cette femme incroyable a été une expérience formidable. Cette femme nous a inspirés, et représente toutes les femmes qui brisent les barrières et vivent différentes envies à travers le monde. »

Les produits Georgica, Mezzanine, Voyageur et Mariella seront proposés dans une multitude de styles, de tailles et de couleurs, et seront disponibles dans les boutiques de détail TUMI à travers le monde, ainsi que sur TUMI.com.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits essentiels de voyage et de déplacements d'affaires de classe mondiale, conçus pour moderniser, simplifier et magnifier tous es aspects de la vie en déplacement. En mêlant une fonctionnalité sans faille et un esprit d'ingéniosité, nous avons pour vocation de faire des voyages un partenaire de toute une vie pour les voyageurs et les créateurs, dans la poursuite de leurs passions. La marque est commercialisée à travers le monde dans plus de 75 pays et plus de 2 200 points de vente. Pour en savoir plus sur TUMI, rendez-vous sur www.TUMI.com

