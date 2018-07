Aide financière fédérale pour améliorer la sécurité économique des femmes au Manitoba







Le projet aidera à augmenter le recrutement et le maintien en poste de femmes dans le secteur des TIC au Manitoba

WINNIPEG, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Le gouvernement s'est engagé à promouvoir l'égalité entre les sexes et à offrir plus de possibilités aux femmes dans toutes les sphères de la vie au Canada. Par nos investissements dans des projets qui améliorent la sécurité économique des femmes, nous contribuons à créer des conditions propices à leur réussite, de même qu'à celle de leur famille et de leur collectivité.

L'insécurité économique continue de toucher un nombre disproportionné de femmes. En 2015, au Canada, les Canadiennes ont gagné seulement 87 cents pour chaque dollar gagné par les Canadiens. Elles étaient en outre beaucoup plus susceptibles d'occuper un emploi à temps partiel (les femmes représentent 76 % de la main-d'oeuvre à temps partiel), et 25 % d'entre elles affirmaient travailler à temps partiel en raison de leurs responsabilités parentales.

L'honorable Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada financera un projet visant à accroître la sécurité économique des femmes au Manitoba.

L'Information and Communication Technologies Association of Manitoba Inc. recevra un financement de 328 750 $ pour son projet Building Gender Parity in Manitoba's ICT sector [Favoriser la parité entre les sexes dans le secteur des technologies de l'information et des communications au Manitoba]. Ce projet aidera à augmenter le recrutement et la rétention de professionnelles dans le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) au Manitoba. Durant le projet, l'organisme s'attachera à éliminer les obstacles systémiques à la réussite économique des Manitobaines qui sont dus à la culture de travail; pour ce faire, il offrira des débouchés, des ressources et du soutien aux femmes à la recherche d'un emploi dans ce secteur. Les principales activités du projet consisteront à renforcer les partenariats, à créer un conseil de direction, à élaborer un plan d'action en économie numérique ainsi qu'à mener une campagne de marketing et de communication, et à les mettre en oeuvre.

En octobre 2017, Condition féminine Canada a invité des organismes à proposer des projets pour promouvoir la sécurité économique des femmes au Canada en tâchant de remédier à certaines des causes fondamentales de l'inégalité, dont, notamment, des obstacles comme l'accès aux services de garde d'enfants, les iniquités salariales et l'écart salarial entre les femmes et les hommes. À la suite de l'appel de propositions intitulé « Promouvoir la sécurité économique des femmes », une trentaine de projets ont été approuvés et recevront un financement totalisant 10 millions de dollars. Les projets approuvés dureront trois ans. Ce financement s'inscrit dans nos efforts continus pour renforcer l'autonomie économique des femmes et faire avancer l'égalité entre les sexes au Canada.

Citations

« Notre gouvernement sait que nos investissements dans les femmes profitent à toute la population puisqu'ils renforcent l'ensemble de l'économie. D'où l'importance de ces projets, qui créeront des conditions propices à l'épanouissement professionnel et personnel des femmes. En finançant des organismes qui s'emploieront à éliminer les obstacles qui limitent le pouvoir d'action des femmes, nous faisons en sorte que l'ensemble des Canadiennes et Canadiens aient une chance réelle et équitable de réussir, indépendamment de leur sexe et de leur identité de genre. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre de la Condition féminine

« Je suis très heureux du financement que le gouvernement a accordé à l'Information and Communication Technologies Association of Manitoba Inc. pour ce projet très novateur qui contribuera à supprimer les obstacles qui restreignent le nombre de femmes profitant des débouchés offerts dans le secteur des TIC. Le gouvernement est fermement résolu à faire en sorte que chaque personne dans ce pays puisse réaliser son plein potentiel, et je sais que ce projet aidera beaucoup de femmes à y parvenir. »

L'honorable Terry Duguid

Secrétaire parlementaire, Condition féminine

Député, Winnipeg?Sud

« Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada soutienne ce projet et appuie les efforts que nous déployons pour qu'un plus grand nombre de femmes puissent avoir une carrière épanouissante dans le secteur des TIC au Manitoba. Nous croyons qu'en aidant plus de femmes à réussir dans cette industrie, nous contribuons aussi à la croissance et à la prospérité de l'ensemble de notre collectivité. »

Porte?parole

Information and Communication Technologies Association of Manitoba Inc.

Les faits en bref

Recherche économique RBC estime que la participation d'un plus grand nombre de femmes au marché du travail se traduirait par une hausse du PIB pouvant atteindre 4 % au Canada .

. Le McKinsey Global Institute estime que l'adoption de mesures pour faire progresser l'égalité des sexes, notamment pour augmenter la participation des femmes au marché du travail et leur assurer une meilleure représentation dans le secteur des technologies, renforcerait l'économie du Canada , qui pourrait y gagner 150 milliards de dollars d'ici 2026.

, qui pourrait y gagner 150 milliards de dollars d'ici 2026. Les projets sont financés dans le cadre de l'appel de propositions intitulé Promouvoir la sécurité économique des femmes, qui a été annoncé en octobre 2017.

qui a été annoncé en octobre 2017. La sécurité économique comprend la sécurité sociale de base, c'est-à-dire la satisfaction des besoins de base comme la santé, l'éducation et le logement.

Plus de 30 projets recevront un financement totalisant près de 10 millions de dollars dans le cadre de cet appel de propositions.

Les projets financés visent à éliminer les obstacles institutionnels à la sécurité économique des femmes, y compris l'accès aux services de garde, les iniquités salariales et l'écart salarial entre les femmes et les hommes.

Le Programme de promotion de la femme de Condition féminine Canada verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets cherchant à aplanir des obstacles systémiques à l'égalité au Canada .

