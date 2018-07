Le Groupe Investors bonifie son offre de placements REEI en offrant plus d'options et de souplesse







WINNIPEG, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Le Groupe Investors a élargi sa gamme de placements offerts dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI). Le REEI permet à une personne vivant avec un handicapi d'assurer sa sécurité financière en investissant à long terme. Les placements de ce régime peuvent également être admissibles aux subventions et aux bons de contrepartie du gouvernement fédéral, ce qui en fait une solution de placement intéressante pour bon nombre de Canadiens.

« Nous avons élargi notre gamme de placements admissibles au REEI afin d'offrir aux investisseurs à la recherche de nouvelles solutions de portefeuille et à ceux qui ont un niveau élevé d'actif, une plus grande souplesse pour la gestion de leur régime, affirme Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG, Groupe Investors. Si vous cherchez à accroître la composition d'actif de votre REEI, ou si vous songez à en établir un, nous avons les solutions qui répondent à vos besoins. »

Les nouvelles options de placement pour le REEI sont les suivantes :

Plus de Portefeuilles admissibles : Les clients qui détiennent un REEI pourront désormais inclure dans leur régime le Portefeuille de revenu mensuel Alto, le Portefeuille de revenu mensuel et de croissance Alto, le Portefeuille de revenu mensuel et de croissance bonifiée Alto et le Portefeuille Pilier Investors.

Séries à frais réduits : Nous avons étendu nos séries à frais réduits à certains fonds communs de placement grâce aux nouvelles séries J-REEIii; les investisseurs dont les placements du ménage détenus au Groupe Investorsiii totalisent au moins 500 000 $ peuvent profiter d'options à frais réduits. Ce minimum de 500 000 $ inclut les placements dans les séries REEI.

Cette gamme de produits bonifiée devrait être offerte le ou vers le 16 juillet 2018, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation.

Fondé en 1926, le Groupe Investors est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, le Groupe Investors offre une gamme étendue de produits d'assurance, des valeurs mobilières, des prêts hypothécaires et d'autres services financiers. Le Groupe Investors détient un actif administré de 88 milliards de dollars au 30 juin 2018, et il est membre du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total de plus de 159 milliards de dollars au 30 juin 2018.

Tout investissement dans un fonds de placement peut donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Vous êtes prié de lire le prospectus des Fonds et de consulter un conseiller du Groupe Investors avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Les recommandations portent uniquement sur les fonds de placement du Groupe Investors.

i Le bénéficiaire du REEI doit être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées fédéral.

ii Inclut les séries à frais réduits JFAR-REEI et JSF-REEI.

iii Les placements du ménage incluent les placements faits et toujours détenus par un ménage dans les Fonds du Groupe Investors, lesFPG, les fonds distincts IG/GWLet les comptesde courtage en gestion discrétionnaire qui pourraient être offerts par VMGI.

