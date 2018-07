Le Canada et les États-Unis soulignent le début des travaux de construction préliminaires du pont international Gordie-Howe au Michigan







DETROIT, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Le corridor commercial Windsor-Detroit est le passage frontalier terrestre le plus achalandé et une importante voie de commerce et de transport entre le Canada et les États-Unis. À titre de passage additionnel sécuritaire et essentiel sur cet important corridor, le nouveau pont international Gordie-Howe appuiera la croissance et le développement économiques des deux côtés de la frontière.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, et Rick Snyder, gouverneur du Michigan, ont participé aujourd'hui à un événement visant à souligner le début des travaux de construction préliminaires du pont international Gordie-Howe au Michigan.

Kelly Craft, ambassadrice des États-Unis au Canada, James Craig, chef de police de la Ville de Detroit, et Dwight Duncan, président du conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Détroit, ont également participé à l'événement, tout comme des cadres supérieurs de Bridging North America, le promoteur préféré sélectionné pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien du pont international Gordie-Howe.

Doté de six voies, le nouveau pont international à haubans offrira un lien direct vers les réseaux routiers actuels à Windsor et à Detroit. Le corridor, qui comprendra également des infrastructures modernes de traitement à la frontière et qui favorisera les déplacements efficaces des produits et des voyageurs, encouragera les nouveaux investissements entre le Canada et les États-Unis.

Grâce à la collaboration continue de nombreux groupes des deux côtés de la frontière, le lancement des travaux de construction préliminaires au Michigan, aux États-Unis, pour le pont international Gordie-Howe démontre la réalisation de progrès considérables en vue de la concrétisation de ce projet essentiel.

L'événement d'aujourd'hui permettra le lancement complet des travaux de construction du pont international Gordie-Howe, qui commenceront après la clôture financière au cours de l'automne 2018.

Citations

« Le jalon franchi aujourd'hui est une étape importante de la réalisation de l'une des principales priorités du Canada en matière d'infrastructure. Avec la récente annonce concernant le promoteur préféré, le dévoilement de la conception du pont et les travaux de construction préliminaires qui se déroulent du côté canadien, il est clair que nous sommes en voie de lancer cet automne la construction en tant que telle.

Le pont international Gordie-Howe jouera un rôle crucial pour appuyer et faire croître les économies locales des deux côtés de la frontière, et il créera des possibilités tant pour les résidents que pour les entreprises. Ce projet est également un important symbole de notre profonde amitié et de la relation mutuellement bénéfique que nous avons établie avec les États?Unis. Je suis fier de travailler à la réalisation de ce projet en partenariat avec le gouverneur Snyder et le gouvernement du Michigan. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il s'agit d'une journée formidable pour Detroit et Windsor, pour le Michigan et l'Ontario, et pour les États-Unis et le Canada. Après plus de sept ans de travail acharné, nous avons aujourd'hui lancé les travaux qui nous permettront de concrétiser un projet du patrimoine inspiré d'une légende. Gordie Howe représentait le meilleur du Canada et des États-Unis. Et maintenant, grâce au travail acharné de plusieurs personnes des deux côtés de la frontière, ce pont orienté vers l'avenir représentera notre partenariat prospère pour les générations à venir. »

Rick Snyder, gouverneur du Michigan

Faits en bref

Les travaux de construction préliminaires comprennent la conception visant la construction des fondations du pont principal, la mise à l'essai des piles, la préparation et le commencement des travaux sous la route Interstate 75 et les travaux d'exploration géotechnique.

Le pont international Gordie-Howe offre de nouvelles possibilités sous la forme d'emplois et de contrats pour les travailleurs à l'échelle locale, pour les fournisseurs de services et pour les fabricants et les distributeurs de matériaux au Canada et aux États-Unis.

Le poste frontalier entre Windsor et Detroit , qui est le passage frontalier terrestre le plus achalandé entre le Canada et les États-Unis, joue un rôle essentiel pour les économies de l' Ontario et du Michigan , ainsi que de l'ensemble du Canada et des États-Unis, avec les quelque 7 000 camions qui l'empruntent chaque jour. Ce sont environ 2,5 millions de camions qui traversent la frontière entre Windsor et Detroit chaque année. En 2017, cela a représenté plus de 106,5 milliards de dollars américains en commerce bilatéral (138 G$CAN).

et , qui est le passage frontalier terrestre le plus achalandé entre le Canada et les États-Unis, joue un rôle essentiel pour les économies de l' et du , ainsi que de l'ensemble du Canada et des États-Unis, avec les quelque 7 000 camions qui l'empruntent chaque jour. Ce sont environ 2,5 millions de camions qui traversent la frontière entre et chaque année. En 2017, cela a représenté plus de 106,5 milliards de dollars américains en commerce bilatéral (138 G$CAN). Le projet du pont international Gordie-Howe comprend la construction des installations suivantes :

un pont à haubans de 850 m (0,53 mile) à six voies, pour une longueur totale d'environ 2,5 km (1,5 mile);

(0,53 mile) à six voies, pour une longueur totale d'environ 2,5 km (1,5 mile);

des points d'entrée au Canada et aux États-Unis, y compris des approches du pont, des esplanades douanières et un poste de péage du côté du Canada;



un échangeur au Michigan entre l'autoroute Interstate 75 et le point d'entrée aux États-Unis.

entre l'autoroute Interstate 75 et le point d'entrée aux États-Unis. Une fois mis en place, le point d'entrée au Canada sera le plus important sur la frontière canado-américaine, et le point d'entrée aux États-Unis sera l'un des principaux en Amérique du Nord.

Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière sécurisée au monde, que franchissent chaque jour environ 400 000 personnes, biens ou services d'une valeur de 1,9 milliard de dollars américains (2,5 milliards de dollars canadiens).

Liens connexes

Infrastructure Canada : www.infrastructure.gc.ca

Autorité du pont Windsor-Detroit : www.wdbridge.com

Michigan : www.michigan.gov

Twitter : @INFC_fra

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 10:30 et diffusé par :