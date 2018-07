Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV - Investissement de 500 000 $ pour la construction d'un centre municipal des loisirs à Saint-Zacharie







SAINT-ZACHARIE, QC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer la pérennité et la qualité des installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière, une aide financière pouvant atteindre 500 000 $ est allouée pour la construction d'un centre municipal des loisirs à Saint-Zacharie.

Le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

Dans l'ensemble du Québec, 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise aux normes d'installations sportives et récréatives se concrétiseront grâce à un investissement de plus de 158 millions de dollars. Ces projets ont été analysés selon les règles et les normes du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Le projet consiste notamment à construire un bâtiment municipal fonctionnel et conforme aux normes en vigueur, pour répondre à un besoin grandissant de la population en matière de sports et d'activités physiques. Ce bâtiment permettra également d'optimiser l'utilisation du stade couvert pour la pratique de sport de glace.

Citations

« Je me réjouis au plus haut point pour les citoyens et citoyennes de Saint-Zacharie, qui bénéficieront d'un nouveau centre municipal des loisirs. Il importe d'offrir aux familles et à toute la population des infrastructures modernes et sécuritaires qui leur donneront le goût de bouger. Notre gouvernement démontre sa volonté d'y parvenir grâce à ses investissements majeurs à travers la province. »

Paul Busque, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire à la ministre de l'Économie, de la Science, et de l'Innovation

« Notre gouvernement n'hésite pas à mettre en oeuvre diverses actions, depuis plusieurs années déjà, pour donner à chacun le goût de bouger dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Les investissements que nous faisons dans les infrastructures sportives et récréatives sont une démonstration concrète de l'importance que nous accordons au bien-être et à la qualité de vie des familles et de la population. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Sources : Marie B. Deschamps Attachée de presse du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 418 644-0664 Jean-François Fecteau Attaché politique Bureau de circonscription de Beauce-Sud 418 226-4570

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 10:10 et diffusé par :