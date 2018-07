Le tableau de bord des infrastructures de 50 M$ et plus est dorénavant accessible à tous les citoyens et citoyennes







QUÉBEC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Il est désormais possible, pour la population, de consulter l'état d'avancement de l'ensemble des chantiers d'infrastructure de 50 millions de dollars et plus sur tout le territoire du Québec.

Les citoyennes et citoyens peuvent ainsi, en toute transparence, suivre le cheminement et les décisions du gouvernement relatifs à ces infrastructures, par région et par secteur d'activité, et ce, sur le site Web du Secrétariat du Conseil du trésor.

Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 est le plus ambitieux plan d'investissement jamais déployé par le gouvernement, s'établissant à 100 milliards de dollars, pour soutenir l'économie et pour améliorer la qualité des services à la population. Il s'agit d'une hausse de plus de 10 % par rapport au Plan québécois des infrastructures 2017-2027.

Citation :

« Lors de la présentation du dernier budget, je m'étais engagé à ce que l'information et l'état d'avancement des chantiers majeurs en infrastructures soient accessibles en ligne. C'est maintenant fait. Cette réalisation s'inscrit dans une série de mesures qui ont été mises de l'avant, au cours du dernier mandat, afin que le gouvernement soit le plus transparent de l'histoire, tel que l'a promis le premier ministre lors de la campagne électorale. J'invite les citoyennes et citoyens à utiliser cet outil pour trouver réponse à leurs questions. »

Pierre Arcand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor

Liens connexes :

Plan québécois des infrastructures 2018-2028 : www.tresor.gouv.qc.ca

Tableau de bord des infrastructures publiques :

https://www.tresor.gouv.qc.ca/infrastructures-publiques/tableau-de-bord/

SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor

