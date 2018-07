Avis aux médias - Cérémonie de remise de la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à des Canadiens dévoués







QUÉBEC, le 17 juill. 2018 /CNW/ - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, remettra la Mention élogieuse à 15 récipiendaires des quatre coins du Québec pour les services rendus et les soins prodigués aux vétérans canadiens et pour leur détermination à perpétuer le souvenir.

Lieu : Hôtel Alt Québec



Date : Le mercredi 18 juillet 2018



Heure : 18 h (HAE)

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est décernée chaque année à des Canadiens d'exception qui ont contribué de façon exemplaire au bien-être des vétérans ou à la commémoration de leurs sacrifices et de leurs réalisations.

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 10:00 et diffusé par :