Les premiers ministres des provinces et territoires discuteront de croissance économique, de commerce et de soins de santé au Nouveau-Brunswick, qui les accueille pour leur rencontre estivale à Saint Andrews







OTTAWA, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront du 18 au 20 juillet à l'Algonquin Resort à Saint Andrews, au Nouveau-Brunswick.

«?C'est un honneur pour moi d'accueillir cette année mes collègues à Saint Andrews, l'une des villes les plus pittoresques au Canada,?» a déclaré le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, qui assume la présidence du Conseil de la fédération lors de sa rencontre estivale. « Ces rencontres nous permettent de travailler ensemble à la croissance de l'économie du Canada, aux grandes priorités sociales et à l'amélioration des soins de santé pour tous les Canadiens. »

Le 19 juillet, les discussions des premiers ministres porteront sur les relations Canada - États-Unis, sur le commerce et sur la croissance économique. Les premiers ministres discuteront également de l'état de la fédération et échangeront de l'information sur la mise en oeuvre de la légalisation du cannabis et l'application des lois à cet égard.

«?Pour la croissance future du nombre d'emplois au Canada, nous devons travailler ensemble à améliorer le commerce intérieur dans notre pays, à renforcer le commerce avec les États-Unis et à diversifier nos marchés d'exportation?», a ajouté M. Gallant

Le 20 juillet, les premiers ministres discuteront d'un ensemble d'enjeux liés à la santé, dont l'assurance médicaments, les marchés publics du secteur de la santé et la collaboration continue en ce qui a trait à la crise des opioïdes.

«?Nous faisons tous face à des défis en matière de santé; nous pouvons donc travailler ensemble à trouver des solutions communes pour améliorer les services de santé dans nos provinces et dans nos territoires respectifs?», a souligné M. Gallant.

Une conférence de presse de clôture est prévue le 20 juillet, en après-midi.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

17 juillet 2018