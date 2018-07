Invitation aux médias : Tournée d'annonces en habitation pour la Côte-Nord







QUÉBEC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le député fédéral de la circonscription Argenteuil?La Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, et la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, invitent les représentantes et les représentants des médias à deux conférences de presse concernant l'habitation sociale et communautaire à Sept-Îles et dans la région de la Côte-Nord. Les deux activités se dérouleront en présence de la mairesse suppléante de Sept-Îles, Mme Guylaine Lejeune.

Date : Le mercredi 18 juillet 2018





Inauguration de l'Habitation des Îles Heure : 10 h 30 Endroit : Habitation des Îles (Vents et Marées - Phase II)



830, rue Doucet



Sept-Îles (Québec)



G4R 0S8





Annonce des investissements pour la rénovation de HLM sur la Côte-Nord

et visite du HLM Le Pionnier Heure : 13 h 30 Endroit : HLM Le Pionnier



75, rue de Mingan



Sept-Îles (Québec)



G4R 4P2

La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, invite aussi les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements du gouvernement du Québec pour le programme RénoRégion dans la région de la Côte-Nord.

Date : Le mercredi 18 juillet 2018





Programme RénoRégion : Des investissements pour soutenir la rénovation d'habitations sur la Côte-Nord Heure : 15 h 30 Endroit : MRC de Sept-Rivières



106, rue Napoléon, bureau 400



Sept-Îles (Québec)



G4R 3L7

