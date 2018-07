Les Canadiens magasinent tôt pour réduire le stress des achats de la rentrée







Un sondage montre que les parents ont recours à un éventail de stratégies pour faciliter la transition.

TORONTO, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Pendant que les enfants profitent des vacances d'été, de nombreux parents canadiens adoptent une série de stratégies pour contribuer à réduire le stress que représente la rentrée scolaire, autant pour eux que pour leurs enfants. Selon un récent sondage mené par Ebates.ca, les trois quarts des parents effectuent tôt leurs achats de la rentrée, dont une proportion croissante (21 pour cent) en juin ou en juillet pour éviter la cohue de dernière minute. En outre, 89 pour cent d'entre eux sont d'avis que la rentrée s'avère plaisante si leurs achats ont été réalisés tôt. Le sondage s'est intéressé aux habitudes de consommation et aux opinions des Canadiens concernant la rentrée scolaire, un des plus grands événements de l'année dans le domaine du commerce de détail.

« L'été est une saison si courte au Canada -- la transition entre les vacances et la rentrée scolaire peut représenter une source de stress pour tout le monde », affirme Belinda Baugniet, vice-présidente du marketing et spécialiste du magasinage chez Ebates.ca. « Les parents constatent les avantages d'utiliser des stratégies de planification à long terme, comme terminer rapidement leur magasinage de la rentrée, tout en trouvant des moyens astucieux d'économiser. »

Des stratégies pour chasser le stress

Étant donné que les dépenses constituent le principal facteur de stress pour les parents, la majorité de ceux-ci (80 pour cent) recherchent les bonnes affaires pour économiser sur leur magasinage de la rentrée, 61 pour cent établissent un budget, et 42 pour cent magasinent en ligne pour se simplifier la vie.

Quant aux facteurs qu'ils trouvent le plus stressants pour les enfants, les parents ont répondu qu'avoir des devoirs (27 pour cent), se réveiller tôt (25 pour cent) et ne pas réussir à se mêler aux autres enfants (21 pour cent) sont en tête de liste. Pour réduire leur stress, certaines stratégies s'avèrent efficaces, comme reprendre une routine de coucher bien avant que l'école recommence (77 pour cent), faire travailler leur esprit avec des livres et des activités pendant l'été (74 pour cent) et célébrer la fin de l'été par un barbecue ou des sorties spéciales pour qu'ils ne soient pas trop tristes (59 pour cent).

Garder les jeunes occupés, que ce soit en établissant une routine ou en planifiant et en effectuant les achats avec eux, peut également les aider à se remettre en mode école. La majorité (94 pour cent) des parents canadiens disent faire en sorte d'inclure leurs enfants dans le processus de magasinage, par exemple en les emmenant avec eux lors des achats en magasin (70 pour cent), en les laissant choisir des articles (68 pour cent), en leur permettant de s'occuper de la liste d'achats (60 pour cent) et en les faisant participer au magasinage en ligne (27 pour cent). Près de la moitié (41 pour cent) des parents commencent aussi à inculquer de bonnes habitudes financières à leurs enfants en les sensibilisant au budget, et 22 pour cent leur demandent de les aider à en effectuer le suivi.

La plupart des parents affirment que leurs enfants donnent un coup de main dans la maison pendant l'année scolaire, notamment en choisissant leurs vêtements pour l'école (83 pour cent), en préparant eux-mêmes leur sac d'école (77 pour cent), en effectuant des tâches ménagères (73 pour cent) ainsi qu'en préparant leur propre déjeuner les jours d'école (50 pour cent) ainsi que leur boîte à lunch (42 pour cent). Conserver une routine semblable durant l'été est une autre façon de faciliter la transition avec le début de l'année scolaire. Les enfants peuvent ainsi apprendre de bonnes habitudes d'épargne, étant donné que 54 pour cent des parents dont les enfants contribuent aux tâches ménagères leur donnent de l'argent de poche, qui sert entre autres à acheter des articles amusants (81 pour cent), à épargner (56 pour cent) et à participer à l'achat de fournitures scolaires (23 pour cent).

À propos du sondage Le sondage d'Ebates Canada a été mené en ligne en juin 2018 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 010 Canadiens. La marge d'erreur d'un échantillon de cette taille est de 3 pour cent, 19 fois sur 20.

À propos d'Ebates Inc. La marque Ebates soutient une importante communauté d'acheteurs futés à travers le monde, à qui elle a remis près d'un milliard de dollars depuis son lancement. L'adhésion à Ebates.ca est gratuite et permet aux consommateurs de se procurer en ligne les produits de plus de 750 détaillants de renom tout en obtenant des remises en argent sur chaque achat, versées chaque trimestre dans leur compte PayPal ou sous la forme d'un #MégaChèque. Fondée en 1998, l'entreprise Ebates a percé le marché international en 2012 avec le lancement de sa filiale Ebates Canada, basée à Toronto. La marque a été achetée par Rakuten Inc. en 2014. Ebates.ca est fièrement et spécifiquement conçu par les Canadiens, pour les Canadiens.

