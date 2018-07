Le Prosecco Zonin Sera Le Prosecco Officiel De La Coupe Rogers Présentée Par Banque Nationale







MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Cet été, le Prosecco le plus vendu au Québec, Prosecco Zonin Cuvée 1821, sera le Prosecco Officiel de l'édition 2018 de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale.

Du 3 au 12 août au Stade IGA, alors que les plus grandes vedettes du circuit WTA visiteront Montréal, les amateurs de tennis pourront se procurer des flûtes et des cocktails à base de Prosecco pendant la durée du tournoi au Bar Express Zonin Prosecco situé à l'entrée du stade.

Reconnu comme une expérience unique, tendance et authentiquement italienne, le Prosecco Zonin Cuvée 1821 est issu d'une technique exclusive de production qui permet d'obtenir un vin mousseux qui est toujours jeune et rempli de fraîcheur. Grâce à sa stratégie de communication globale et de sa longue liste de fans dans plus de 80 pays, le Prosecco Zonin est l'un des prosecco les plus vendus au monde et l'une des marques les plus populaires sur les médias sociaux (#zoninprosecco).

Son nom rappelle les racines de la famille Zonin, vignerons depuis 1821, et sa tradition historique de producteur de Prosecco. Les trois frères représentent la 7e génération de Zonin1821: Domenico Zonin est le Président, pendant que Francesco Zonin et Michele Zonin sont Vice-Présidents. La tâche leur revient de continuer le succès de l'entreprise familiale pour les générations à venir.

« Ma famille est fière d'être commanditaire d'un évènement sportif si grandiose qui combine plusieurs des valeurs que nous chérissons depuis près de 200 ans », explique Francesco Zonin, joueur de tennis passionné et responsable des communications de la compagnie familiale. « D'innombrables années de travail ardu et de détermination, un environnement en constante progression, des compétiteurs venant de partout dans le monde, nous force à élever notre engagement à un niveau supérieur sur l'échelle globale. Tout comme des joueurs de tennis, nos vins sont le fruit de plusieurs années de travail acharné, offrant aux amateurs du monde entier un équilibre parfait de puissance, de finesse et qui se termine avec une finale gagnante. »

A PROPOS DE ZONIN1821: Le coeur de la compagnie familiale Zonin - ZONIN1821 - est situé à Gambellara, dans la région de la Vénétie, un oasis de collines verdoyantes et de vignobles qui est également la maison ancestrale de la famille Zonin. ZONIN1821 est l'un des plus importants producteurs de vins italiens et aussi de par le monde. Elle distribue et commercialise des vins tranquilles et mousseux sous la marque Zonin, de même que ceux des 9 propriétés de la famille: Castello del Poggio dans le Piémont, Tenuta Il Bosco en Lombardie, Ca' Bolani dans le Frioul, Castello di Albola, Rocca di Montemassi et Abbazia di Monte Oliveto en Toscane, Masseria Altemura dans les Pouilles, Feudo Principi di Butera en Sicile et Barboursville Vineyards en Virginie, aux Etats-Unis. La famille Zonin a également embarqué dans un nouveau projet chilien, avec l'introduction des vins 'Dos Almas' dans leur production. Chaque propriété de la famille est complètement indépendante en terme de production, fortement liée au territoire, effectue sa propre vinification, cellier de garde et embouteillage sur place, pour assurer la tradition et garantir le plus haut standard d'excellence possible.

