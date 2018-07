Une future compagnie aérienne américaine signe une entente concernant 60 appareils A220-300







#A220 #FIA2018

FARNBOROUGH, Angleterre, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Une nouvelle compagnie aérienne américaine a annoncé aujourd'hui la commande de 60 appareils Airbus A220-300, dont la livraison commencera en 2021. Le protocole d'entente a été dévoilé lors du Salon aéronautique de Farnborough. Cette nouvelle compagnie aérienne est soutenue par un groupe d'investisseurs chevronnés dirigé par David Neeleman, fondateur de JetBlue, investisseur dans TAP au Portugal et actionnaire de contrôle de la compagnie aérienne Azul au Brésil.

« Après des années de consolidation des compagnies aériennes américaines, les conditions s'améliorent et favorisent l'arrivée d'une nouvelle génération de compagnies aériennes américaines, axées sur les services aux passagers et la satisfaction de la clientèle », a déclaré David Neeleman, investisseur majoritaire dans la nouvelle entreprise. « Le A220 va nous permettre de desservir des liaisons moins fréquentées en tout confort, sans faire de compromis sur les coûts, particulièrement lors des vols de plus longue durée. Alors que les livraisons débuteront en 2021, nous aurons amplement le temps de mettre sur pied une équipe de direction de calibre mondial et d'élaborer un autre modèle d'affaires réussi. »

« La décision de cette nouvelle compagnie aérienne américaine de faire du A220 la plateforme sur laquelle reposera son nouveau modèle d'affaires témoigne de l'attrait qu'exerce cet avion exceptionnel sur les passagers et de ses économies opérationnelles », a soutenu Eric Schulz, chef de la direction commerciale, Airbus. « Cet engagement confirme le rôle important qu'occupe maintenant l'appareil A220 dans le portfolio de monocouloirs d'Airbus ».

Complétant la famille A320, les modèles A220-100 et A220-300 couvrent le segment des avions de 100 à 150 sièges et offrent une cabine confortable avec 5 sièges de front. Grâce à son aérodynamisme, à ses matériaux en CFRP, à ses moteurs à haut taux de dilution et à ses commandes de vol électriques les plus perfectionnés, le A220 a une consommation de carburant par siège 20 % moins élevée que la génération précédente d'aéronefs. Ce type appareil est destiné à un marché mondial d'avions à couloir unique, ce qui représente au moins 7 000 appareils de ce genre au cours des 20 prochaines années. Airbus commercialise et appuie l'appareil A220, qui est construit en vertu de l'entente récemment conclue entre Airbus, Bombardier et Investissement Québec.

Le A220-300 sera propulsé par des turboréacteurs double flux à réducteur de Pratt & Whitney.

Airbus

Airbus est un chef de file mondial des secteurs de l'aéronautique et de l'espace ainsi que des services connexes. En 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 59 milliards d'euros ajusté selon les IFRS et comptait environ 129 000 employés. Airbus offre la gamme la plus complète d'avions de ligne comprenant de 100 à plus de 600 sièges. Elle est également le leader européen dans le domaine des avions de ravitaillement en vol, de combat, de transport et tactiques. En outre, elle est un leader de l'industrie spatiale. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires de giravion les plus efficaces du marché mondial.

Le présent communiqué de presse ainsi que d'autres communiqués de presse ainsi que des photos haute résolution se trouvent sur le site : AirbusNewsroom

SOURCE Airbus

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 09:14 et diffusé par :