Monarques recoupe 20,62 g/t au sur 3,95 mètres, incluant 111 g/t au sur 0,70 mètre à la Mine Beaufor







Les forages d'exploration continuent de montrer un fort potentiel aurifère à la Mine Beaufor

MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX.V: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer une première série de résultats de sa campagne de forage 2018 à la Mine Beaufor qui comportera un total de 30 000 mètres. Les résultats sont issus de neuf forages d'exploration totalisant 2 047 mètres qui avaient pour cible les projets QF1 et 1700 (voir la section schématique composite).

Projet QF1

Les veines QF1 se situent à environ 70 mètres du contact inférieur de la Zone Q, zone principale actuellement en production à la Mine Beaufor. La campagne présentement en cours a pour objectif de valider la continuité de cette structure sur une extension d'environ 500 mètres en dehors des ressources connues dans trois secteurs : Ouest, Centre et Est.

Quatre sondages, représentant un total de 711 mètres, ont été réalisés dans le secteur Ouest. Ceux-ci ont tous traversé la structure QF1, dont le sondage 18-124-92, qui a recoupé 20,62 g/t Au sur 3,95 mètres, incluant 111,00 g/t Au sur 0,70 mètre. Cette zone se compose de deux veines de quartz-tourmaline d'une épaisseur de 176 cm et 24 cm, contenant respectivement 1% et 15% de pyrite. Ces veines se situent à l'intérieure d'une granodiorite chloritisée, silicifiée et albitisée.

« Les résultats de cette première série de forages de 2018 révèlent un fort potentiel aurifère dans l'éponte inférieure de la Zone Q », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Ceci renforce notre hypothèse de pouvoir être en mesure d'accroître les ressources minérales de ce secteur. La prochaine série de forages, actuellement en cours, a pour but de tester les trois secteurs de la structure QF1 : Ouest, Centre et Est. »

Projet 1700

Cinq sondages ont été réalisés dans le secteur du projet 1700 pour un total de 1 336 mètres. Tous les sondages ont intercepté des veines/veinules et de la minéralisation au nord d'un cisaillement majeur orienté à environ 80°N.

Les meilleurs résultats ont été obtenus dans les sondages 18-173-13 et 18-173-15 avec des teneurs de 12,05 g/t Au sur 0,50 mètre et 5,10 g/t Au sur 3,05 mètres. Ces intervalles minéralisés se composent de veinules de quartz-tourmaline contenant des traces à 5% de pyrite.

Ces sondages confirment l'extension verticale et latérale d'une lentille minéralisée contenant plusieurs veines et veinules situées près du contact nord d'un cisaillement, structure qui semble similaire au Cisaillement Ouest connu pour être le conducteur principal de l'or à la Mine Beaufor. L'extension ouest de ce cisaillement et de ces lentilles minéralisées est encore peu connue.

Contrôle de qualité et personne qualifiée

La procédure normale d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Geochemistry situé à Val-d'Or, un laboratoire entièrement accrédité selon la norme ISO 17025. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 10,0 g/t sont repris en gravimétrie. Du matériel de référence certifié et des blancs sont insérés dans la séquence d'échantillonnage aux fins de contrôle de qualité.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Élise Bourgault, géo., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX.V:MQR) est un producteur aurifère émergent qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir carte) incluant la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), Wasamac, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que six projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour. Monarques emploie plus de 150 personnes qualifiées pour veiller à ses activités d'exploitation, de mise en valeur et d'exploration et possède une solide position financière.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tableau 1 : Sommaire des résultats des forages d'exploration à la Mine Beaufor















Projet Sondage De (m) À (m) Longueur carotte (m) Teneur

(g/t Au) Zone/Veine QF1 (secteur

Ouest) 18-124-92 112,20 116,15 3,95 20,62 QF1 Incluant 112,20 112,90 0,70 111,00

18-124-93 25,35 25,85 0,50 33,35 -

86,50 88,10 1,60 1,40 QF1 18-124-94 10,20 10,70 0,50 5,91 -

69,05 69,85 0,80 3,54 QF1 18-124-95 13,15 14,00 0,85 3,13 -

56,80 58,25 1,45 5,39 QF1 Incluant 56,80 57,55 0,75 8,95

1700 18-173-11 - - - - 1700 18-173-13 61,20 62,30 1,10 1,10 -

150,70 151,20 0,50 2,52 1700

154,60 155,10 0,50 12,05 1700 18-173-14 - - - - 1700 18-173-15 33,20 33,70 0,50 2,78 -

169,85 172,90 3,05 5,10 1700

177,20 183,70 6,50 2,10 1700 incluant 182,65 183,70 1,05 6,80

18-173-16 25,65 26,15 0,50 1,42 -

229,70 230,20 0,50 3,00 1700

235,85 236,45 0,60 2,10 1700



QF1 : l'épaisseur vraie correspond à environ 65-90% de la longueur interceptée. 1700 : l'épaisseur vraie correspond à environ 40-70% de la longueur interceptée.

