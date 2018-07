SPYSCAPE fait l'acquisition de l'Aston Martin DB5 de James Bond et offre aux fans de l'agent 007 la chance de conduire cette voiture iconique







NEW YORK, 17 juillet 2018 /PRNewswire/ -- SPYSCAPE, la société de divertissement ludo-éducatif axée sur le monde de l'espionnage, a annoncé l'acquisition de l'illustre Aston Martin DB5 de James Bond pour 2 millions de livres sterling ou 2,6 millions de dollars.

Il s'agit de la voiture que Pierce Brosnan a conduite dans le film GoldenEye de 1995. Elle a plus particulièrement été la star d'une scène de course de trois minutes dans les collines au-dessus de Monaco contre le méchant du film, Xenia Onatopp, joué par Famke Janssen. Quand elle a été vendue pour 200 000 $ en 2001, cette voiture iconique est entrée dans le Livre Guinness des records comme l'objet de collection de la série James Bond le plus cher de tous les temps.

Les fans de James Bond du monde entier peuvent s'inscrire en ligne à www.spyscape.com/db5 pour recevoir les détails d'une mission en ligne qui leur offre la possibilité de conduire la voiture, soit avec un pilote professionnel soit en se plaçant eux-mêmes derrière le volant.

« L'espionnage est une partie importante de notre culture dans la réalité et dans la fiction, et nous sommes ravis d'acquérir cet élément emblématique de notre univers culturel », a déclaré Ian Oldaker, directeur d'exploitation de SPYSCAPE. « Nous sommes heureux de laisser les fans d'espionnage tester cette voiture en personne et s'installer dans le siège de l'agent 007. »

SPYSCAPE inspire les gens ordinaires à faire des choses extraordinaires et se sert d'histoires réelles d'espionnage pour avoir une vision plus éclairée du monde, et de vos propres compétences pour avoir une vision plus éclairée de vous-même.

SPYSCAPE a ouvert une expérience et un musée emblématiques dans la ville de New York au début de l'année 2018. Situé à deux pâtés de maisons du MoMA, cet endroit est rapidement devenu l'un des lieux les plus populaires de la ville. Il comprend trois éléments : (i) un musée contemporain de grandes histoires d'espionnage et d'objets, y compris une machine Enigma allemande d'origine, le robot BEAM d'Edward Snowden et la cyberarme Stuxnet qui a attaqué les centrifugeuses nucléaires iraniennes ; (ii) des expériences immersives et pratiques qui comprennent le codage et le décodage, les tunnels laser des opérations spéciales, une mission de surveillance à 360 degrés et des cabines de détecteurs de mensonges de haute technologie ; (iii) votre propre profil d'espion créé par un ancien responsable de la formation du service des renseignements britannique, qui détermine quel rôle d'espionnage vous correspond le mieux parmi dix possibilités.

Visitez : spyscape.com/buzz et suivez @spyscape sur les réseaux sociaux.

