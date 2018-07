Le premier ministre annonce un investissement important pour améliorer la sécurité et réduire la congestion sur la route Transcanadienne en Nouvelle-Écosse







SUTHERLANDS RIVER. NS, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Que ce soit pour aller au travail, visiter des proches ou partir en vacances, les autoroutes aident les Canadiens à se rendre à destination. Elles relient nos communautés et permettent aux entreprises d'acheminer leurs marchandises vers les marchés partout au pays et à travers le monde.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement important de 90 millions de dollars pour améliorer la sécurité, réduire la congestion et augmenter la capacité routière sur la route Transcanadienne dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse.

Dirigé par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le projet permettra d'améliorer une section de 38 kilomètres de la route 104 reliant Sutherlands River et Antigonish, grâce à l'élargissement à quatre voies et à la mise à niveau d'un tronçon de 28 kilomètres. Le projet comprendra également la création d'une nouvelle route de 10 kilomètres à quatre voies, qui sera raccordée à l'autoroute existante. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse verse 195 millions de dollars pour appuyer ce projet.

Ce projet créera de bons emplois pour la classe moyenne pendant les travaux de construction et permettra de s'adapter à d'éventuelles hausses de la circulation routière. Il permettra également de relier un corridor de commerce et de transport essentiel qui s'étend de la frontière du Nouveau-Brunswick jusqu'à Terre-Neuve-et-Labrador, en passant par le service de traversier de Marine Atlantique à North Sydney, en Nouvelle-Écosse.

« L'élargissement à quatre voies et la mise à niveau de la route 104 permettront d'améliorer la sécurité routière et de créer de bons emplois pour la classe moyenne, en plus de faciliter la circulation des gens et des marchandises à travers la province et ailleurs au pays. Notre gouvernement continuera d'écouter les communautés et de réaliser des investissements sans précédent dans les infrastructures dont elles ont besoin, aujourd'hui et à l'avenir. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne et veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

--L'hon. Marc Garneau, ministre des Transports

« Le transport et la distribution des marchandises jouent un rôle essentiel dans nos économies à l'échelle locale, régionale et nationale. Cet investissement crucial fera bien plus qu'améliorer la circulation des marchandises et des gens : il sauvera des vies en améliorant de manière considérable la sécurité de tous les usagers de ce tronçon important de l'autoroute de la Nouvelle-Écosse. »

--L'hon. Scott Brison, président du Conseil du Trésor et député de Kings--Hants

« Les Néo-Écossais tiennent à ce qu'on améliore la sécurité routière et nous nous engageons à y donner suite. La route 104 est une infrastructure essentielle qui unit les communautés de notre province et relie la Nouvelle-Écosse et le reste du pays. Je suis heureux que nos partenaires fédéraux travaillent avec nous pour réaliser ce projet, qui permettra de rendre cette route plus sûre et de créer de nouveaux emplois. »

--L'hon. Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Les routes à quatre voies sauvent des vies, créent des emplois et améliorent l'efficacité et la sécurité de notre réseau de transport pour les entreprises et les gens. Ayant travaillé à ce projet depuis ma première journée en fonction, je suis vraiment très heureux des investissements réalisés dans la route 104. J'ai hâte que la route soit achevée, prochainement. »

--Sean Fraser, député de Nova-Centre

Ce financement est accordé par le biais du Fonds national des corridors commerciaux, qui appuie des projets qui :

aident le réseau de transport à résister aux effets des changements climatiques et permettent de l'adapter aux nouvelles technologies et à l'innovation;



réduisent les goulots d'étranglement et la congestion sur les corridors commerciaux du Canada ;

favorisent l'activité économique et le mouvement des marchandises et des gens au Canada ;

améliorent l'acheminement des marchandises canadiennes vers les marchés du monde entier par l'entremise de nos ports, aéroports, routes, chemins de fer, installations intermodales, ponts et postes frontaliers.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les administrations municipales, les groupes autochtones, les organismes du secteur privé sans but lucratif et à but lucratif, les sociétés d'État fédérales, les administrations portuaires canadiennes et les autorités aéroportuaires du Réseau national des aéroports sont tous admissibles à un financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

Comme l'indiquaient une annonce faite en novembre 2016 et le budget de 2017, le gouvernement du Canada investira 10,1 milliards de dollars au cours des 11 prochaines années dans des projets de commerce et de transport.

le budget de 2017, le gouvernement du investira 10,1 milliards de dollars au cours des 11 prochaines années dans des projets de commerce et de transport. Le transport est un élément important du commerce du Canada avec d'autres pays. En 2017, le commerce international de marchandises s'est élevé à 1 100 milliards de dollars. Les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Canada , les échanges commerciaux se chiffrant à 703 milliards de dollars (415 milliards de dollars d'exportations et 288 milliards de dollars d'importations), ce qui représente 63,5 % du total du commerce canadien en 2017.

avec d'autres pays. En 2017, le commerce international de marchandises s'est élevé à 1 100 milliards de dollars. Les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du , les échanges commerciaux se chiffrant à 703 milliards de dollars (415 milliards de dollars d'exportations et 288 milliards de dollars d'importations), ce qui représente 63,5 % du total du commerce canadien en 2017. En mai 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 350 000 dollars dans la réalisation d'une étude visant à explorer des options viables pour atténuer les conséquences des changements climatiques sur le corridor commercial de l'isthme de Chignecto, entre le Nouveau?Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Sur le plan économique, l'isthme de Chignecto est un corridor de transport important par où transitent quotidiennement des échanges commerciaux d'une valeur d'environ 50 millions de dollars.

a annoncé un investissement de 350 000 dollars dans la réalisation d'une étude visant à explorer des options viables pour atténuer les conséquences des changements climatiques sur le corridor commercial de l'isthme de Chignecto, entre le Nouveau?Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Sur le plan économique, l'isthme de Chignecto est un corridor de transport important par où transitent quotidiennement des échanges commerciaux d'une valeur d'environ 50 millions de dollars. En avril 2018, le gouvernement du Canada a conclu une entente avec la Nouvelle?Écosse concernant l'octroi de 828 millions de dollars destinés à l'infrastructure au cours des dix prochaines années. Ce soutien à long terme donnera lieu à des investissements sans précédent dans quatre domaines prioritaires : le transport en commun; l'infrastructure verte; les communautés, la culture et les loisirs; ainsi que l'infrastructure des communautés rurales et nordiques.

