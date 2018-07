Le HNA Group signe une lettre d'intention avec COMAC pour l'achat de 20 avions arj 21







LONDRES, 17 juillet 2018 /PRNewswire/ -- HNA Group Co Ltd (HNA Group) et Commercial Aircraft Corporation of China Ltd (COMAC) ont signé une lettre d'intention pour l'achat de 20 avions arj 21 au 51ème Salon aéronautique international de Farnborough à Londres, le premier résultat tangible entre les deux parties après la signature d'un accord-cadre de coopération stratégique au début du mois de juin cette année à Shanghai. Après la livraison, les 20 avions à réaction seront exploités par Urumqi Air, une filiale du HNA Group.

L'arj 21, le premier avion à réaction turboréacteur régional de Chine développé conformément aux normes de navigabilité internationales, excelle dans cinq domaines majeurs : l'adaptabilité du produit, le confort des passagers et la rentabilité, ainsi que l'universalité des pièces et des matériels non seulement dans la gamme de modèles mais aussi avec d'autres avions fréquemment construits ; tout cela aidera le modèle à répondre aux exigences opérationnelles de décollage et d'atterrissage dans les aéroports situés sur le plateau occidental de Chine, une région caractérisée par de hautes températures, et à surmonter les obstacles sur des itinéraires complexes, faisant de l'avion un choix idéal pour les itinéraires et les aéroports de Chine occidentale.

Grâce à son innovation en termes d'organisation d'entreprise et de conception d'avion, le HNA Group compte approfondir sa coopération avec COMAC en vue d'introduire et d'exploiter un avion construit en Chine, établir une chaîne industrielle de bout en bout englobant la production, la fourniture de matériels, la vente et le soutien de la construction d'avions, tout en améliorant la chaîne de production et en établissant un réseau de services de location pour les avions construits en Chine, dans le but d'assurer la transition du secteur de l'aviation civile du pays à une position de leadership sur la scène internationale.

Hainan Airlines, Urumqi Air et Tianjin Airlines, ainsi que les autres filiales du HNA Group, bénéficieront également de la coopération, accélérant le développement commercial et facilitant la contribution du groupe à l'Initiative « la Ceinture et la Route » de Chine en créant un réseau aérien régional plus accessible.

