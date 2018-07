Air Canada nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord lors des World Airline Awards 2018 de Skytrax







C'est la deuxième année de suite et la septième fois en neuf ans qu'Air Canada reçoit cet honneur

MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a été nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour la deuxième année de suite lors de la cérémonie des World Airline Awards 2018 de Skytrax qui s'est tenue aujourd'hui à Londres. C'est la septième fois en neuf ans que le transporteur est désigné comme le meilleur en Amérique du Nord à l'occasion des World Airline Awards - prix fondés sur des sondages sur la satisfaction menés auprès d'environ 20 millions de voyageurs.

« Nous sommes très heureux qu'Air Canada ait une fois de plus été reconnue comme le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord lors de la très prestigieuse cérémonie des World Airline Awards de Skytrax. C'est la septième fois en neuf ans qu'Air Canada reçoit cette récompense, attestant ainsi la réussite de notre transformation en une société aérienne mondiale de premier plan. Je remercie nos 30 000 employés, qui sont les vrais gagnants du prix Skytrax puisqu'ils offrent un service supérieur, tout en amenant à destination en toute sécurité plus de 48 millions de passagers par année, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. »

« Ce prix est la preuve que nos clients, dont nous remercions la fidélité, apprécient les investissements d'Air Canada pour offrir un service considéré comme le meilleur service en Amérique du Nord, et de plus en plus montré en exemple à l'échelle mondiale dans l'industrie. Notamment des investissements continus dans la formation sur le service clientèle, ainsi que notre programme de renouvellement du parc aérien, l'expansion stratégique de notre réseau mondial, et le récent lancement du service Signature Air Canada, une expérience de voyage haut de gamme de bout en bout, a indiqué Benjamin Smith, président - Transporteurs et chef de l'exploitation d'Air Canada. Je remercie aussi nos employés de leur engagement indéfectible. Ensemble, nous avons hâte de présenter d'autres améliorations pour les clients, comme le service Wi-Fi par satellite en cours d'installation à bord de nos gros-porteurs, la livraison, l'an prochain, des nouveaux appareils A220-300 d'Airbus (que l'on connaissait sous le nom de C Series de Bombardier) et, par la suite, le lancement de notre nouveau programme de fidélisation, qui permettra d'offrir plus de possibilités d'accumulation et d'échange en faisant vivre aux clients une expérience numérique à la fine pointe de la technologie. »

Edward Plaisted, chef de la direction de Skytrax a quant à lui annoncé : « Air Canada a atteint un succès remarquable en remportant cette grande distinction, à titre de meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour la septième fois. Air Canada prouve qu'elle est vraiment l'un des transporteurs préférés des passagers, puisqu'elle continue d'obtenir le vote de confiance des clients ».

Depuis 2010, Air Canada a entrepris un programme de dépenses en immobilisations de 10 milliards de dollars en vue d'améliorer l'expérience de voyage, notamment :

Un vaste réseau mondial reliant ses plaques tournantes canadiennes à plus de 220 villes en Europe , au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Cet été seulement, 25 nouvelles liaisons ont été ajoutées. Air Canada est l'un des rares transporteurs au monde à desservir les six continents habités.

, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Cet été seulement, 25 nouvelles liaisons ont été ajoutées. Air Canada est l'un des rares transporteurs au monde à desservir les six continents habités. Un programme de renouvellement du parc aérien qui a vu la mise en ligne du 777 de Boeing et du 787 Dreamliner de Boeing ultramoderne; le nouveau 737 MAX de Boeing et les biréacteurs A220-300 d'Airbus devant arriver en 2019.

Un aménagement cabine de premier ordre dans la flotte des gros-porteurs qui propose des fauteuils-lits entièrement inclinables avec accès direct au couloir en classe Signature et une cabine de classe Économique Privilège distincte offrant un plus grand pas entre les sièges et des sièges plus larges.

Le lancement récent du service en classe Signature sur certaines liaisons à forte demande en Amérique du Nord, dont Toronto au départ ou à destination de Vancouver , San Francisco-Los Angeles, Montréal au départ ou à destination de Vancouver et New York ( Newark ) au départ ou à destination de Vancouver , procurant une expérience de voyage haut de gamme de bout en bout grâce à des services sans tracas de l'aéroport à l'avion et à une gamme de services prioritaires et de prestations exclusives.

au départ ou à destination de , San Francisco-Los Angeles, Montréal au départ ou à destination de et New York ( ) au départ ou à destination de , procurant une expérience de voyage haut de gamme de bout en bout grâce à des services sans tracas de l'aéroport à l'avion et à une gamme de services prioritaires et de prestations exclusives. Dans certains aéroports internationaux, canadiens et américains, de nouveaux salons Feuille d'érable, notamment la Suite Signature Air Canada à sa plaque tournante mondiale Toronto -Pearson pour les clients admissibles d'Air Canada voyageant en classe Signature à bord d'un vol international. La Suite propose un service de repas à la carte mettant en vedette un menu créé par le chef canadien primé David Hawksworth.

-Pearson pour les clients admissibles d'Air Canada voyageant en classe Signature à bord d'un vol international. La Suite propose un service de repas à la carte mettant en vedette un menu créé par le chef canadien primé David Hawksworth. Des initiatives de formation continue pour les employés de première ligne du Service en vol, des Aéroports, du Service des bagages et des Centres téléphoniques.

Des innovations technologiques pour faciliter nos interactions avec les clients, y compris un nouveau site Web compatible avec tous les types de dispositifs pour une expérience uniforme, des améliorations continues de la technologie mobile, et des investissements dans l'intelligence artificielle afin de perfectionner davantage la gestion des compétences et de l'information axées sur le client.

Des prestations à bord améliorées, dont des plats distinctifs préparés par le chef David Hawksworth accompagnés de vins sélectionnés par la sommelière de réputation mondiale Véronique Rivest, ainsi qu'une connectivité Internet dans toute la flotte en Amérique du Nord et installée progressivement dans la flotte internationale en complément du système de divertissements à bord qui offre des centaines d'heures de contenu audiovisuel gratuit.

À propos de Skytrax

La cérémonie des World Airline Awards, qui célèbre ses 18 ans, est une cérémonie indépendante et impartiale lancée en 1999 afin d'offrir un sondage sur la satisfaction de la clientèle à l'échelle mondiale. Skytrax assume tous les frais liés au sondage et à la cérémonie de remise de prix. Les sociétés aériennes ne paient aucuns frais d'entrée ou d'inscription au sondage et la participation à l'événement de remise de prix est gratuite. Les sociétés aériennes peuvent utiliser gratuitement les logos et les résultats des prix d'excellence. Des clients de plus de 100 nationalités différentes ont participé au sondage et 20,36 millions de réponses admissibles ont été comptabilisées dans les résultats. Toutes les participations du sondage ont été examinées afin de vérifier l'adresse IP et les renseignements sur l'utilisateur. Les réponses en double, suspectes ou inadmissibles ont été supprimées. 335 transporteurs figurent dans les résultats du sondage. Le sondage en ligne a été mené entre août 2017 et mai 2018, et des invitations à participer ont été envoyées aux répondants de l'année précédente inscrits dans la base de données du sondage (pour un total de 24,45 millions de clients). Les formulaires du sondage auprès des clients étaient offerts en anglais, en français, en espagnol, en russe, en japonais et en chinois. Les clients de nationalité chinoise ont représenté la plus forte hausse de participation en 2018, avec 3,5 millions de réponses supplémentaires reçues.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 220 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli plus de 48 millions de clients en 2017. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 59 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Air Canada a aussi été nommée transporteur écologique de l'année pour 2018 par le respecté magazine d'aviation Air Transport World à l'occasion de la 44e cérémonie des Annual Airline Industry Achievement Awards pour son engagement à réduire ses émissions en appuyant la production de carburants de remplacement, pour ses nombreux programmes et partenariats écologiques, et pour le fait qu'elle est le premier transporteur du monde à se joindre librement à la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone de la Banque mondiale et du FMI. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada dans Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 09:00 et diffusé par :