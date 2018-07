AIRY3D conclut un financement de série A de 10 M$ US mené par Intel Capital







MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - AIRY3D Inc., start-up montréalaise spécialisée dans la vision artificielle 3D, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une ronde de financement de série A sursouscrite de 10 millions de dollars US, menée par Intel Capital, et rassemblant tous les investisseurs à la ronde d'amorçage initiale, soit CRCM Ventures, Nautilus Venture Partners, R7 Partners, Robert Bosch Venture Capital (RBVC) et WI Harper Group, ainsi que plusieurs anges investisseurs affiliés à TandemLaunch, l'incubateur ayant mis sur les rails AIRY3D. Ce financement permettra à AIRY3D de faire avancer son programme d'octroi de licences pour sa plateforme de capteur 3D DepthIQMC, pour de premières applications commerciales en 2019 en partenariat avec des fabricants d'équipements d'origine de premier plan dans le domaine du téléphone portable.

Solution simple et clé en main, DepthIQMC est un outil indispensable pour de nombreux marchés en plein essor dont ceux des applications mobiles, des maisons intelligentes, de l'automobile, de la réalité virtuelle et augmentée, des drones et de la robotique.

« La simplicité et le rapport coût-efficacité de la technologie de capteur 3D d'AIRY3D, qui ne nécessite ni un grand nombre de composantes ni une quantité astronomique de calculs, contribuent à faire de la technologie d'AIRY3D un levier potentiel pour de nombreux marchés cibles », déclare Dave Flanagan, vice-président et directeur général du groupe chez Intel Capital.

Au-delà du marché des applications mobiles, les capteurs 3D rendent possibles de nouvelles applications, comme des technologies aptes à sauver des vies dans le secteur automobile.

« La plateforme DepthIQMC d'AIRY3D est une technologie économique, qui permettrait d'accélérer l'adoption de plusieurs nouvelles applications, comme la reconnaissance des visages, gestes ou objets, les modes portrait, les effets "Bokeh" professionnels et la segmentation d'images dans les marchés du mobile et autres, explique Ingo Ramesohl, Ph. D., directeur général pour Robert Bosch Venture Capital GmbH. Nous y voyons des possibilités formidables pour un des plus importants domaines d'affaires de Bosch : l'industrie automobile. L'adoption de caméras à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle peut être source d'améliorations importantes sur le plan de la sécurité et faciliter la transition de l'industrie vers les véhicules autonomes. »

« Après notre ronde de financement de démarrage en mars 2017, nous avons fabriqué des capteurs 3D DepthIQMC sur des wafer CMOS à la pointe de la technologie, en collaboration avec un fabricant de capteurs de premier plan. AIRY3D a depuis présenté des prototypes de caméra 3D et de nombreuses applications. Avec le soutien d'Intel, de Bosch et de nos autres investisseurs, nous travaillons maintenant à concrétiser des partenariats avec des fabricants de capteurs photos pour téléphone portable ainsi que des collaborations avec divers leaders dans nos marchés cibles afin d'intégrer notre solution », explique Dan Button, chef de la direction d'AIRY3D.

La plateforme DepthIQMC d'AIRY3D peut convertir n'importe quel capteur d'images 2D en un capteur produisant des données de profondeur 3D en plus de l'image 2D. Elle associe un dispositif optique simple (notre technologie largement brevetée de masque de diffraction transmissif in situ) et des algorithmes exclusifs pour offrir des solutions de capture 3D polyvalentes, tout en préservant les performances 2D. La simplicité de cette solution, notamment via la compression intrinsèque des données, se traduit par des économies remarquables sur le plan du matériel, de la taille et de la charge de calcul. Cela permet dès lors de concevoir des solutions 3D plus rapides, plus économiques et plus compactes et facilite de nombreuses applications liées à la vision humaine ou artificielle, ainsi que l'apprentissage machine.

Cliquez ici pour découvrir la façon dont la technologie DepthIQMC d'AIRY3D peut générer des images 3D à partir d'une seule image prise au moyen d'un capteur unique (nuage de point montré comme une image 2D).

À PROPOS D'INTEL CAPITAL

Intel Capital investit dans de jeunes entreprises innovantes se consacrant à l'intelligence artificielle, aux véhicules autonomes, aux accélérateurs de charge de travail, à la connectivité 5G, à la réalité virtuelle et à un large éventail d'autres technologies révolutionnaires. Depuis 1991, Intel Capital a investi 12,3 milliards de dollars US dans 1 530 sociétés du monde entier, et plus de 660 sociétés de son portefeuille sont entrées en bourse ou ont été rachetées. Intel Capital organise chaque année des milliers de présentations axées sur le développement des affaires entre des sociétés de son portefeuille et des entreprises du classement Global 2000 de Forbes. Pour en savoir plus sur ce qui fait d'Intel Capital une des sociétés de capital-risque les plus influentes du monde, visitez le site www.intelcapital.com ou suivez-la sur Twitter, à l'adresse @Intelcapital.

À PROPOS DE ROBERT BOSCH VENTURE CAPITAL GMBH (RBVC)

RBVC est la division de capital-risque du groupe Bosch, fournisseur de premier plan de technologies et services dans le monde. RBVC investit dans des sociétés en démarrage innovantes du monde entier, à toutes les étapes de leur développement. Ses activités d'investissement s'orientent essentiellement vers des entreprises technologiques oeuvrant dans des domaines présentant un intérêt actuel ou futur pour Bosch, et avant tout dans l'automatisation et l'électrification, l'efficacité énergétique, les technologies facilitantes et les systèmes destinés au secteur de la santé. RBVC investit également dans les services et les modèles d'affaires qui sont pertinents pour les domaines susmentionnés. www.rbvc.com

À PROPOS D'AIRY3D

Fondée en 2015 et issue de TandemLaunch, incubateur établi à Montréal, AIRY3D offre une solution de vision artificielle 3D inégalée sur le plan de la simplicité. Notre plateforme DepthIQMC peut convertir tout capteur d'appareil photo en un capteur 3D capable de produire à la fois des images 2D et des cartes de profondeur intrinsèquement liées. Cette solution clé en main permet d'effectuer des captures 3D en réalisant des gains et économies remarquables sur tous les plans - matériel et fabrication, taille, charge et vitesse de calcul, apprentissage machine, bande passante et bien plus. AIRY3D collabore actuellement avec des chefs de file du secteur pour donner vie à la prochaine génération d'applications mobiles, d'appareils de réalité mixte destinés à des applications de réalité virtuelle ou augmentée, de systèmes de surveillance pour l'automobile, les drones et la sécurité, ainsi que de solutions de vision artificielle pour la reconnaissance ou la manipulation d'objets. www.airy3d.com

