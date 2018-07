Claude Thibault se joint au Groupe Alithya à titre de vice-président principal et chef de la direction financière







MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Alithya, l'une des plus importantes firmes privées de consultation en stratégies et technologies numériques au Canada, est fière d'annoncer que Claude Thibault se joindra à Alithya le 13 août prochain à titre de vice-président principal et chef de la direction financière.

« Je suis très heureux que Claude se joigne à notre entreprise, a indiqué Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya. Sa vaste expérience en direction financière d'entreprises publiques sera un grand atout pour notre organisation. Alithya est à un moment très important de son histoire alors que nous nous apprêtons à entrer en bourse. De plus, l'annonce de l'entente conclue avec la compagnie Edgewater Technology marquera le début de nos activités aux États-Unis. Combinés à notre ambitieuse stratégie de croissance, ces développements stratégiques sont majeurs pour l'entreprise et l'apport de Claude sera des plus précieux. »

Claude Thibault est comptable professionnel agréé et détient plus de 20 ans d'expérience à des postes de chef de la direction financière d'entreprises, cotées en bourse et privées, dont tout récemment au sein du Groupe DCM, et précédemment, chez Technologies Interactives Mediagrif, Aptilon Health et PTT Poly Canada L.P. - une compagnie liée à Shell Chemicals - pour ne nommer que celles-là.

Son expérience l'a donc amené à oeuvrer dans les secteurs de la haute technologie et du multimédia, de la fabrication, de la distribution et des services, pour des compagnies ayant des opérations au Canada comme aux États-Unis. Préalablement à ses expériences à la direction d'équipes de finances, Claude avait passé plusieurs années chez KPMG et Midland Walwyn Capital/Merrill Lynch Canada où il a oeuvré en financement d'entreprises et fusions et acquisitions.

« Je suis très enthousiaste à l'égard de ce nouveau défi que j'entreprendrai au cours des prochaines semaines, a indiqué Claude Thibault. J'ai été impressionné par la qualité de la vision mise de l'avant par la direction d'Alithya et je suis honoré de me joindre à cette équipe pour contribuer à la poursuite de la croissance d'Alithya. »



À propos du Groupe Alithya

Groupe Alithya Inc. est l'une des plus importantes firmes privées de consultation en stratégies et technologies numériques au Canada et la plus importante au Québec. Fondée en 1992, l'entreprise conseille, guide et accompagne ses clients dans la poursuite de l'innovation et de l'excellence. Elle priorise également l'atteinte des objectifs d'affaires de chaque mandat et mise sur l'utilisation optimale des technologies numériques. Ses clients sont actifs principalement dans les secteurs de la finance, des assurances, des télécommunications, de l'énergie, du transport, de la santé, du commerce de détail et des services gouvernementaux. Avec plus de 1 600 professionnels au Canada, aux États-Unis et en France, Alithya est membre du Club des 30%, qui encourage l'accession des femmes à des postes de gestion, et déploie des initiatives favorisant le recrutement d'immigrants. Pour en savoir plus, visitez www.alithya.com.

