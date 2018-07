Air Transat, consacrée meilleure ligne aérienne vacances du monde en 2018







MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Air Transat, le spécialiste canadien des voyages vacances, est fière d'avoir remporté le titre de meilleure ligne aérienne vacances du monde lors de la remise de prix des World Airline Awards de Skytrax. Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat, a accepté le prix lors de la cérémonie de remise officielle à Londres. Chaque année, près de 20 millions de passagers du monde entier choisissent les gagnants dans le cadre du plus important sondage de satisfaction à l'égard des compagnies aériennes, qui est devenu la référence mondiale dans le domaine.

«?Être consacrée la meilleure ligne aérienne vacances au monde est une reconnaissance dont nous sommes extrêmement fiers, puisqu'elle vient de nos passagers?», indique Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat. «?Cet honneur rejaillit sur l'ensemble de nos employés, qui accompagnent les vacanciers durant toutes les étapes de leur voyage. Leur dévouement et leur professionnalisme font en sorte que nos clients nous font confiance année après année pour planifier des vacances inoubliables. Air Transat se sent honorée de figurer sur la liste des meilleures lignes aériennes de voyages vacances depuis maintenant sept ans, et de se retrouver au sommet pour la seconde fois. Je remercie nos passagers de leur fidélité?», conclut-il.

L'expérience Air Transat pour tous

Rappelons qu'Air Transat offre plus de 60 destinations dans 26 pays. Le transporteur se distingue grâce à une foule d'avantages pour une expérience à bord exceptionnelle. La Classe Économie offre un accueil chaleureux et un service personnalisé. Le confort des cabines, les repas chauds gratuits à bord des vols transatlantiques, même en Classe Économie, le système de divertissement personnel accessible à partir d'écrans tactiles individuels ou de l'application mobile de la compagnie ainsi que les petites attentions du personnel ne sont que quelques-unes des raisons qui rendent les vols d'Air Transat si agréables.

Les passagers peuvent également se faire plaisir avec Option Plus, qui offre une pièce de bagages enregistrés supplémentaire, la sélection de sièges et plus encore.

Par ailleurs, Air Transat est reconnue pour sa Classe Club, qui propose une cabine exclusive, un traitement prioritaire à toutes les étapes du voyage, sans compter une foule d'attentions spéciales à bord, comme les repas du Menu par le Chef Daniel Vézina. Air Transat sait également plaire aux tout-petits grâce à son Club Enfants, offrant une foule d'avantages gratuits aux petits globe-trotteurs de 2 à 11 ans et à leurs familles, comme l'enregistrement et l'embarquement prioritaires et des surprises à bord.

Les World Airline Awards ont été créés en 1999 lorsque Skytrax a lancé le premier sondage mondial mesurant la satisfaction des passagers de compagnies aériennes. Se déroulant sur plus de 10 mois, dans 105 pays, le sondage recueille les évaluations des voyageurs interrogés sur l'offre de 320 compagnies aériennes. Le classement de ces compagnies est établi en fonction de près de 50 critères qui vont de l'embarquement au service du personnel, en passant par le confort des sièges. Cette année, l'enquête a recueilli l'avis de presque 20 millions de passagers dans le monde entier.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de liaisons internationales dans 26 pays en Amérique, en Europe et au Proche-Orient, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, l'entreprise transporte près de 4,5 millions de passagers. Établie à Montréal, elle emploie 3?000 personnes. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu le statut de Partenaire Travelife en 2016 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents (2017-2018)

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie vacances aux World Airline Awards de Skytrax

Parmi les 20 compagnies aériennes mondiales au classement d'Atmosfair pour l'efficacité énergétique

Meilleure compagnie de vols nolisés aux Agents? Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

