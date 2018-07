Hainan Airlines va recevoir au cours du mois un nouvel avion A330-300







HAIKOU, Chine, 17 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines recevra vers la fin juillet un appareil A330-300. Ce sera le premier aéronef présenté par Hainan Airlines cette année, et également le 18e nouvel appareil A330-300 de sa flotte.

Hainan Airlines a depuis 1993 accompli 25 années d'exploitation en toute sécurité et a accumulé plus de six millions d'heures de vol sûres. La flotte de Hainan Airlines se compose essentiellement de Boeing 737 et 787, ainsi que d'Airbus 330. L'arrivée de cet A330 améliorera la capacité de Hainan Airlines qui ainsi disposera d'un plus grand nombre d'avions à fuselage large.

Cet Airbus A330-300 peut transporter 303 passagers, avec 279 sièges en classe économique et 24 sièges en classe affaires. En classe affaires, la disposition des sièges en chevrons permet aux passagers de les déployer en lits complètement plats avec une meilleure possibilité de s'isoler et un accès direct au couloir. Les 279 passagers peuvent tous profiter de l'expérience du système de divertissement en vol Thales Avant, d'une alimentation électrique en 110 V et de ports USB.

Tianjin Airlines va également prendre livraison d'un nouvel appareil A330-300 depuis Toulouse le 17 juillet. Celui-ci au départ desservira la liaison de Tianjin à Tokyo et Osaka, et d'autres vols sont prévus de Tianjin, Xi'an et Chongqing vers Londres, Melbourne, Sydney et Auckland. Ce nouvel avion contribuera à renforcer la capacité de Tianjin Airlines dans l'avenir.

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 08:07 et diffusé par :