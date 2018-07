CO2 Solutions accueille Hydro-Québec à titre de fournisseur de services au projet VCQ







TSX-V: CST

QUÉBEC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions Inc. (TSXV: CST) («?CO 2 Solutions?» ou la «?Société?») est heureuse d'annoncer qu'Hydro-Québec, par l'entremise de son Laboratoire des technologies de l'énergie, s'est jointe au projet Valorisation Carbone Québec («?VCQ?») à titre de partenaire fournisseur de services.

«?CO 2 Solutions est heureuse d'accueillir Hydro-Québec au projet VCQ?», a déclaré Louis Fradette, directeur de projet pour le projet VCQ. «?La solide expertise d'Hydro-Québec dans les procédés électriques, comme l'électrolyse et la technologie du plasma thermique, contribuera au développement et à l'amélioration des technologies de conversion visant à transformer le CO 2 en carburants et autres produits chimiques utiles. Le projet VCQ, le projet de capture et d'utilisation du CO 2 le plus complet et le plus ambitieux au monde, continue d'attirer des partenaires solides et engagés comme Hydro-Québec, et nous nous réjouissons d'accueillir de nouveaux partenaires avec l'annonce récente de l'amélioration et de la prolongation du projet jusqu'en 2022.?»

La catégorie fournisseurs de services est l'un des cinq types de partenariat du projet VCQ avec les catégories fondateur, industriel, technologie d'utilisation et utilisateur final. Les fournisseurs de services apportent des contributions en nature au projet VCQ en offrant leurs services à un taux inférieur à celui du marché. Le montant de ces contributions n'est pas divulgué pour des raisons de concurrence. À ce jour, douze organisations ont confirmé leur participation en tant que partenaires dans l'une des catégories du projet VCQ, ce qui constitue un effort vraiment important pour la réduction des émissions de CO 2 par la capture et l'utilisation du carbone.

À propos du projet Valorisation Carbone Québec (VCQ)

Le projet VCQ a comme objectif de développer et démontrer des solutions complètes et commercialement viables de capture et de valorisation du CO 2 dans différentes applications tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Sous la direction de CO 2 Solutions, chef de file mondial dans ce domaine, le projet VCQ comprend également la participation de l'Université Laval et du gouvernement du Québec en tant que membres fondateurs. Se joignant aux membres fondateurs sont Total S.A., Parachem, Hatch Ltd Groupe Conseil Carbone, Pioneer Energy et Kiverdi.

La direction du projet VCQ est assurée par Dr Louis Fradette, anciennement chef des technologies chez CO 2 Solutions, qui agit à titre de directeur de projet. Le volet démonstration du projet VCQ comprend la conception, la construction, l'installation et l'exploitation d'une unité de capture du CO 2 , à l'aide du procédé enzymatique de la Société sur le site industriel de Parachem à Montréal-Est (Québec), et d'unités d'utilisation du CO 2 fournies par les partenaires d'utilisation. Le volet développement vise à concevoir un ou plusieurs procédés de valorisation du CO 2 suivant les travaux déjà entamés dans différentes universités et différents centres de recherche publics ou privés. Le projet VCQ est financé grâce à une subvention de 22,5 M$ du gouvernement du Québec et des contributions, en argent ou en nature, de ses membres.

À propos de CO 2 Solutions Inc.

CO 2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets liés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site http://www.co2solutions.com. Certains énoncés dans ce communiqué peuvent être de nature prévisionnelle. Ces énoncés font référence à des évènements futurs et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction. Certains facteurs inconnus peuvent avoir une incidence sur les évènements, le rendement économique et les résultats d'exploitation décrits aux présentes. CO 2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à actualiser ou réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autrement, sauf en fonction des exigences prévues par la loi à cet égard.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

