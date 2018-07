SC Johnson étend la divulgation des ingrédients contenus dans ses parfums et continue de diriger l'industrie en matière de transparence des ingrédients







Elle est la première entreprise d'importance de CPG à divulguer les ingrédients contenus dans ses parfums Jusqu'à 0,01 % à l'échelle mondiale

RACINE, Wisconsin, 17 Juillet 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, SC Johnson a annoncé qu'elle est la première grande entreprise de CPG à divulguer les ingrédients contenus dans ses parfums à l'échelle mondiale, au niveau de 0,01 % de la formule du produit dans son portefeuille de marques. Cette action, qui dépasse ce qui est requis, permet de continuer le long périple de l'entreprise, qui consiste à transformer les efforts de l'industrie en matière de transparence des ingrédients.

« SC Johnson croit fermement que les consommateurs méritent de savoir ce que contiennent les produits qu'ils utilisent. En 2015, nous avons commencé à divulguer les ingrédients contenus dans ses parfums par produit et avons divulgué des centaines de ces ingrédients au niveau de 0,01 % depuis plus d'un an », a déclaré Kelly M. Semrau, vice-présidente principale, Affaires générales, Communication et Développement durable. « Partager plus sur les ingrédients des produits est bon pour les familles et est important pour l'industrie dans son ensemble. Nous sommes heureux de voir que nos pairs de l'industrie suivent notre exemple et prennent des mesures pour être plus transparents. »

SC Johnson a entamé son voyage de transparence dans l'industrie en lançant son site Web sur les ingrédients WhatsInsideSCJohnson.com - le premier du genre - en 2009. En 2012, il a ajouté une liste complète des ingrédients contenus dans les parfums utilisés dans ses produits. La palette de parfums SC Johnson exclut environ 2 400 ingrédients qui ne répondent pas aux normes élevées de l'entreprise, même s'ils répondent à celles de l'industrie et sont légaux dans le commerce.

En 2015, SC Johnson a ajouté à son site Web des renseignements sur les parfums spécifiques aux produits. Les consommateurs qui ont des questions peuvent trouver la liste des parfums dans les différents produits SC Johnson, parmi ses catégories, à l'adresse WhatsInsideSCJohnson.com. En 2016, l'entreprise a étendu son programme de divulgation en Europe et en 2017, en Asie. Le programme sera introduit en Amérique latine plus tard cette année.

En 2017, SC Johnson a franchi une nouvelle étape en divulguant, sur une base spécifique au produit, la présence de 368 allergènes cutanés pouvant être présents dans ses produits. Ce mouvement dépasse la réglementation de l'Union européenne et des États-Unis, où aucune règle n'exige la transparence des allergènes.

Plus tôt cette année, SC Johnson a dévoilé les critères scientifiques qui sous-tendent son programme Greenlisttm, qui guide la sélection des ingrédients afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

Vous pouvez en apprendre plus sur le programme Greenlisttm de SC Johnson et son engagement envers la transparence des ingrédients à l'adresse WhatsInsideSCJohnson.com et le Rapport de développement durable de SC Johnson peut être consulté en ligne à www.scjohnson.com/report.

À propos de SC Johnson

SC Johnson est une entreprise familiale dévouée à proposer des produits innovants de haute qualité et à garantir l'excellence sur le lieu de travail. L'entreprise a également pris un engagement à long terme envers l'environnement et les communautés où elle mène ses activités. Basée aux États-Unis, SC Johnson est l'un des premiers fabricants de produits d'entretien ménager, de produits de rangement domestique, de produits d'assainissement de l'air, de produits de lutte contre les insectes, de produits d'entretien des chaussures et de produits pour les professionnels. L'entreprise commercialise des marques bien connues telles que GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® et ZIPLOC® aux États-Unis et ailleurs, avec des marques commercialisées en dehors des États-Unis telles que AUTAN®, TANA®, BAMA®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® et RIDSECT®. Cette entreprise, fondée il y a 132 ans et qui génère des ventes d'une valeur de 10 milliards de dollars, emploie environ 13 000 personnes dans le monde entier et vend ses produits dans pratiquement tous les pays du monde. www.scjohnson.com

