Captivate poursuit son expansion fulgurante au Canada







Expansion au Complexe Desjardins et nouveaux contenus de Les Affaires

TORONTO, 17 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Captivate , chef de file des médias numériques pour le secteur de l'immobilier commercial, poursuit son expansion stratégique au Canada grâce à une présence au Complexe Desjardins ? l'un des plus importants édifices de Montréal ? et à l'ajout de contenus provenant de Les Affaires. Cela fait suite au développement récent du marché d'Ottawa , qui a permis à Captivate d'affirmer encore davantage sa présence tant à l'échelle nationale qu'à l'international, avec une portée dans plus de 30 marchés d'importance en Amérique du Nord.

« Avec plus de 1 500 écrans, Captivate est en pleine expansion au Canada et continue d'ajouter des fournisseurs de contenu pertinents, comme Les Affaires, qui améliorent la journée de travail des professionnels d'aujourd'hui, a déclaré Barb Huggett, directrice générale de Captivate Canada. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience à nos spectateurs et à nos partenaires immobiliers, et l'intégration au Complexe Desjardins nous permet d'atteindre un plus vaste public au sein de l'un des plus importants complexes multifonctionnels de Montréal. »

Le Complexe Desjardins est un ensemble d'édifices emblématique d'environ quatre millions de pieds carrés. Avec ses trois tours de bureaux et un total de 99 étages, le complexe abrite plus de 10 000 employés qui feront l'expérience de Captivate au quotidien. Avec cet ajout, le réseau Captivate comptera 40 écrans de plus à Montréal.

Sur le plan du contenu, les spectateurs peuvent maintenant profiter des dernières nouvelles de Les Affaires, un média québécois spécialisé dans l'information d'affaires. Le contenu reflète les intérêts de l'auditoire de Captivate, avec de l'information et des articles pertinents sur la gestion, sur la stratégie commerciale et sur l'entrepreneuriat. Captivate continue de personnaliser ses contenus en fonction du marché ? ce qui comprend une offre bilingue à Ottawa, où les écrans diffusent simultanément les messages en anglais et en français. Captivate collabore également avec certaines des plus grandes marques de médias, incluant La Presse canadienne, Radio-Canada et MétéoMédia.

À propos de Captivate

Forte d'un vaste réseau d'écrans vidéo installés dans plus de 11 000 ascenseurs et halls à travers 1 600 des plus importantes tours de bureaux en Amérique du Nord, Captivate redonne vie au travail en tant que chef de file des médias numériques pour le secteur de l'immobilier commercial. Captivate nourrit l'intérêt des locataires en proposant de l'information pertinente et divertissante qui touche chaque mois plus de 13 millions de spectateurs uniques. Ce service « 5 étoiles » redéfinit l'expérience des locataires tout en relevant le prestige de l'édifice. Fondée en 1997, Captivate est détenue par Generation Partners et Gannett.

À propos du Complexe Desjardins

Depuis plus de quatre décennies, le Complexe Desjardins vibre au rythme d'une activité humaine foisonnante. Trois tours de bureaux et 110 boutiques et restaurants ceinturent une vaste place publique où environ 200 événements différents sont présentés chaque année. En moyenne, 45 000 personnes y circulent quotidiennement, dont 10 000 travailleurs. Situé au coeur du centre-ville de Montréal, du réseau souterrain et du Quartier des spectacles, le Complexe Desjardins est l'un des plus importants bâtiments multifonctionnels de la ville, et l'un des plus visités.

