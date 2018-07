D-BOX et Cineplex consolident leur partenariat d'affaires en ajoutant des sièges D-BOX dans cinq salles de cinéma Cineplex au Canada







MONTRÉAL, 17 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (D-BOX) (TSX:DBO), chef de file mondial de l'industrie du divertissement immersif, est heureuse d'annoncer l'ajout de sièges de mouvement D-BOX dans cinq salles de cinémas Cineplex au Canada.



Les cinéphiles de Calgary en Alberta et de Pickering en Ontario pourront désormais expérimenter la puissance immersive des sièges immersifs D-BOX au Cineplex Cinemas Seton and VIP et au Cineplex Cinemas Pickering and VIP. Capitalisant sur une tendance mondiale, Cineplex ajoute à ces deux nouvelles salles de cinéma des fauteuils inclinables D-BOX dans leurs salles pour offrir aux cinéphiles un maximum de confort, de style et créer une expérience unique.

D'autres sièges D-BOX ont aussi été installés dans trois salles de cinéma Cineplex existantes en Ontario dont notamment aux : Galaxy Cinemas Guelph, Cineplex Cinemas Scarborough et SilverCity Brampton Cinemas. Que ce soit les sensations palpitantes de Jurassic World: Fallen Kingdom ou les aventures rocambolesques de Hôtel Transylvanie 3, les fans de tous âges peuvent désormais profiter d'une expérience de divertissement hyper réaliste et inégalée en regardant leurs films préférés.

« Nous sommes toujours heureux de collaborer avec Cineplex et de faire découvrir l'expérience D-BOX à de plus en plus de canadiens » mentionne Claude Mc Master, Président et chef de la direction de D-BOX. « Ces nouvelles installations visent à répondre à une demande sans cesse croissante à travers le pays pour des expériences de divertissement haut de gamme qui transcendent l'expérience habituelle en plongeant complètement les gens dans l'histoire. »

Ce nouvel ajout porte le nombre total d'écrans à travers le pays à plus de 100, ce qui constitue une nouvelle étape pour l'entreprise et nous en sommes très fiers.

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). Au 31 mars 2018, D-BOX est présente dans 40 pays et sur plus de 684 écrans à travers le monde. www.d-box.com





