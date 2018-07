Ce n'est pas le régime d'assurance collective de vos parents







RBC Assurances lance le nouveau programme numérique personnalisé Bien-être

pour favoriser la bonne santé et le bien-être au travail

Twitter : Les employeurs peuvent favoriser la bonne santé et le #bien-être de leurs employés en les incitant à adopter de saines habitudes de vie à l'aide du nouveau programme Bien-être @RBCInsurance offert sans frais aux clients dont les soins de santé sont couverts.

Points saillants :

RBC Assurances lance le nouveau programme Bien-être , sans frais pour les clients de Solutions d'assurance collective dont le régime couvre les soins de santé.

Il s'agit du premier programme sur plateforme numérique qui réunit des données de sources diverses pour offrir aux employés une expérience personnalisée et les aider à modifier leurs habitudes de vie et favoriser ainsi un milieu de travail sain.

Il propose notamment une évaluation des risques pour la santé, un contenu personnalisé dans un fil d'actualité, la reconnaissance des pairs, des défis individuels et d'entreprise, des incitatifs basés sur le progrès accompli et des réductions auprès d'une centaine de détaillants.

TORONTO, le 17 juill. 2018 /CNW/ - À l'ère du numérique, où l'information abonde, les consommateurs cherchent des solutions qui leur offrent une expérience personnalisée. RBC Assurances vient de lancer une solution numérique qui vise à améliorer le bien-être des employés en les incitant à adopter de saines habitudes de vie au moyen d'expériences personnalisées. Le programme Bien-être sur plateforme numérique est le premier du genre à être offert par une compagnie d'assurance au Canada. Il est gratuit pour les clients de Solutions d'assurance collective dont le régime couvre les soins de santé.

Le bien-être des employés est essentiel à toute entreprise. Des employés en bonne santé, qui savent que leur employeur se préoccupe de leur bien-être, seront plus motivés et plus productifs. En fait, on constate chez les employés hautement motivés une réduction de l'absentéisme et une augmentation de la productivité de 41 % et de 17 % respectivement. En outre, il y a plus de chances que les employés motivés soient fidèles à leur employeur. Dans les entreprises à taux de roulement élevé, les services comptant un personnel motivé affichent un taux de roulement de 24 % moins élevé que les autres services.1

« Nous sommes conscients de l'importance du bien-être des employés et nous savons qu'un programme efficace peut façonner la culture du milieu de travail et augmenter la productivité, mentionne Julie Gaudry, directrice générale principale, Assurance collective, à RBC Assurances. Mais les employeurs qui souhaitent mettre en place un programme de bien-être et en assurer le fonctionnement se heurtent à de véritables obstacles. Notre programme de bien-être numérique permet aux employeurs de contribuer au bien-être de leurs employés grâce à un contenu personnalisé qui suscite leur intérêt, les motive, les renseigne et les récompense de leurs choix santé. »

À l'heure actuelle, RBC Assurances est le seul assureur qui regroupe des données de sources multiples, comme l'information sur les demandes de règlement, les préférences et les risques pour la santé, de façon à offrir une expérience personnalisée à l'utilisateur. Cette approche encourage les employés à remplacer leurs mauvaises habitudes de vie, comme le manque de sommeil ou les choix alimentaires mal avisés, par de meilleures habitudes comme l'exercice physique quotidien ou les exercices de pleine conscience. Par un fil d'actualité personnalisé, des défis personnels et d'entreprise, la reconnaissance des pairs et des incitatifs basés sur le progrès accompli, les employés sont incités à adopter de saines habitudes de vie et, s'ils persévèrent, sont récompensés au moyen d'un système à trois paliers qui prévoit des remises en argent et des rabais.

« Grâce à l'attrait des rabais et des incitatifs, nous pouvons rejoindre tous les types d'utilisateurs, pas seulement ceux qui sont déjà en santé et utilisent des applis santé et bien-être, a ajouté Julie Gaudry. Les utilisateurs sont incités à répéter régulièrement l'expérience grâce aux récompenses offertes et reçoivent des renseignements qui les intéressent personnellement, ce qui peut les aider à adopter de nouvelles habitudes de vie et à changer leur attitude à l'égard du bien-être de façon durable. »

L'accès au programme Bien-être RBC Assurances se fait aisément à partir de l'appli Mes avantages RBC Assurances ou du portail en ligne des solutions d'assurance collective.

Particularités du nouveau programme Bien-être sur plateforme numérique :

Expérience personnalisée : Les employés peuvent remplir en un tournemain un questionnaire d'évaluation des risques pour la santé qui fait ressortir les principaux risques auxquels ils sont exposés et obtenir un contenu transmis par un fil d'actualité et comportant des recommandations personnalisées.

Les employés peuvent remplir en un tournemain un questionnaire d'évaluation des risques pour la santé qui fait ressortir les principaux risques auxquels ils sont exposés et obtenir un contenu transmis par un fil d'actualité et comportant des recommandations personnalisées. Suivi du progrès : Les données du programme se synchronisent harmonieusement avec des moniteurs de suivi numériques et les progrès sont suivis par le truchement de la plateforme, ce qui permet aux collègues d'interagir en participant à des défis personnels ou d'entreprise.

Les données du programme se synchronisent harmonieusement avec des moniteurs de suivi numériques et les progrès sont suivis par le truchement de la plateforme, ce qui permet aux collègues d'interagir en participant à des défis personnels ou d'entreprise. Récompenses : Les employés sont d'autant plus motivés qu'ils peuvent obtenir des réductions et des remises en argent auprès d'une centaine de détaillants populaires. À mesure que les employés agissent et atteignent de nouveaux objectifs, ils passent à de nouveaux paliers, ce qui leur donne accès à d'autres récompenses et à des réductions plus élevées.

Les employés sont d'autant plus motivés qu'ils peuvent obtenir des réductions et des remises en argent auprès d'une centaine de détaillants populaires. À mesure que les employés agissent et atteignent de nouveaux objectifs, ils passent à de nouveaux paliers, ce qui leur donne accès à d'autres récompenses et à des réductions plus élevées. Incidence du programme : Comme des données de diverses sources sont regroupées au moyen de la plateforme, les employeurs pourront mesurer l'incidence du programme au moyen de relevés et d'outils d'évaluation.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions d'assurance vie, maladie, habitation, automobile et voyage, de gestion de patrimoine et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque de commerce des entités administratives en assurance de Banque Royale du Canada, qui est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. RBC Assurances est l'une des plus importantes compagnies d'assurance détenues par une banque canadienne, et ses quelque 2 700 employés servent plus de quatre millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.rbcassurances.com.

1Gallup, 2017. http://news.gallup.com/businessjournal/208487/right-culture-not-employee-happiness.aspx

SOURCE RBC Groupe Financier

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 07:00 et diffusé par :