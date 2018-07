Aérospatiale : rapprochement stratégique entre le Québec et le pays de Galles







Aéro Montréal signe une entente avec Aerospace Wales

FARNBOROUGH, Royaume-Uni, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Mission commerciale du Québec au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, a signé un accord de collaboration avec Aerospace Wales, la grappe aérospatiale du pays de Galles.

Cette entente vise à faciliter et développer les liens commerciaux entre nos deux grappes aérospatiales. L'objectif étant de faciliter l'accès de nos entreprises respectives aux maîtres d'oeuvre et à leurs chaînes d'approvisionnement.

« L'internationalisation de notre chaîne d'approvisionnement est nécessaire dans un marché où nos PME doivent constamment réduire leurs coûts tout en proposant des produits toujours plus novateurs. Nous devons donc trouver des solutions pour encourager nos entreprises à développer des partenariats, de chaque côté de l'Atlantique, pour proposer aux maîtres d'oeuvre des sous-ensembles toujours plus complets », explique Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal. « Le Pays de Galles représente un écosystème aérospatial très important sur la scène internationale. Avec 160 entreprises spécialisées en aérospatiale et 23 000 travailleurs qualifiés, Aerospace Wales s'est tout naturellement imposée comme un partenaire de choix pour la grappe aérospatiale québécoise afin de développer les synergies nécessaires entre nos entreprises et faciliter ainsi l'accès au marché ».

« La collaboration internationale est une des pierres angulaires de l'industrie aérospatiale de dimension mondiale. La relation transatlantique nouvellement établie entre Bombardier et Airbus aidera à établir des ponts entre les deux entreprises et à faire la promotion de leurs partenariats respectifs. Nous sommes ravis de nous joindre à Aéro Montréal pour faciliter la création de nouveaux liens commerciaux et de partenariats de recherche qui seront avantageux pour tous nos membres. Avec plus de 200 entreprises et institutions aérospatiales, le Québec est un chef de file dans l'industrie aérospatiale mondiale et l'occasion de développer des synergies avec nos entreprises au pays de Galles est une perspective très motivante », explique John Whalley, président-directeur général, Aerospace Wales.

Aerospace Wales et Aéro Montréal travailleront de concert pour identifier des opportunités d'affaires dans leurs écosystèmes respectifs qui pourraient susciter l'intérêt d'entreprises situées au Pays de Galles ou au Québec. Cette collaboration se traduira par l'organisation de missions commerciales et d'événements conjoints pour accompagner nos PME dans l'établissement de liens durables avec les entreprises d'Aerospace Wales. L'objectif étant également de faciliter l'accès aux maîtres d'oeuvre qui sont présents sur nos chaînes d'approvisionnement respectives et de mieux comprendre leurs besoins.

À propos d'Aéro Montréal

Créée en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Aéro Montréal a pour mission de mobiliser la grappe aérospatiale du Québec en vue de soutenir sa croissance et son rayonnement sur la scène internationale. Sa vision est de devenir la référence mondiale en aérospatiale. Pour ce faire, elle prend appui sur les valeurs suivantes : l'excellence, l'engagement, la collaboration, l'intégrité, l'agilité et l'audace.

