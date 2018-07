KT stimule son expansion mondiale avec la société européenne albis-elcon







La société a signé un mémorandum d'entente avec albis-elcon pour l'expansion internationale des solutions GiGA

Deux partenaires poursuivent également des activités conjointes dans le domaine de la 5G, des plates-formes, de l'IA, etc.

SÉOUL, Corée du Sud, 17 juillet 2018 /PRNewswire/ -- KT Corp. (KRX: 030200; NYSE: KT), la plus grande société de télécommunications de Corée du Sud, a réussi une percée importante en Europe et dans d'autres marchés internationaux en s'associant avec albis-elcon, un fournisseur d'équipements et de solutions réseau basé en Allemagne.

La semaine dernière, les deux sociétés ont signé un mémorandum d'entente pour un partenariat stratégique mondial au siège d'albis-elcon à Hartmannsdorf, en Allemagne. Des cadres supérieurs, dont le directeur exécutif adjoint et responsable de la division des activités internationale de KT, Kim Hyung-Joon, et le PDG d'albis-elcon, Werner Neubauer, ont assisté à la signature.

Selon l'accord, KT fournira ses solutions GiGA et ses technologies de nouvelle génération aux fournisseurs de services de communications en Europe et dans d'autres régions du monde à travers le réseau commercial mondial de son nouveau partenaire allemand. Les solutions GiGA de KT inaugurent la prochaine génération d'infrastructure de cinquième génération (5G) en introduisant trois technologies dans le pays et à l'étranger, notamment le GiGA Wire, le GiGA WiFi et le GiGA LTE.

« Ce partenariat exceptionnel entre KT et albis-elcon constituera une tête de pont essentielle pour nos progrès sur les marchés européens et mondiaux », a déclaré Kim. « Nous allons intensifier nos efforts d'expansion à l'étranger grâce à notre technologie GiGA, mais aussi avec la technologie 5G et nos toutes dernières innovations, plates-formes et solutions basées sur les TIC », ajoute-t-il.

Pour devenir pionnier de la technologie sans fil, KT et albis-elcon ont également convenu de poursuivre des opportunités commerciales conjointes dans les domaines de la technologie sans fil 5G, des plates-formes basées sur les technologies de l'information et des communications (TIC) et de l'intelligence artificielle (IA).

Le leader coréen des télécoms est particulièrement intéressé par l'exportation de sa technologie GiGA Wire (qui ne requiert pas de câbles optiques) vers les pays européens, où de nombreux bâtiments robustes et vieillissants sont connectés par des lignes de cuivre. Développée en 2014, la nouvelle technologie peut offrir un débit avoisinant le gigabit sur les lignes de cuivre.

KT prévoit également d'étendre ses ventes de GiGA WiFi à l'étranger en collaborant avec albis-elcon. Cette technologie révolutionnaire a été développée pour la première fois en 2015, et elle offre aux particuliers et aux entreprises un réseau sans fil dont le débit atteint presque le gigabit.

Avec ses 13 millions de systèmes et d'équipements réseau installés dans plus de 40 pays, albis-elcon est bien positionnée en tant que partenaire commercial de KT. Elle fournit une large gamme de produits et de solutions pour l'accès haut débit à travers le cuivre et la fibre, l'alimentation réseau à distance, la gestion de réseau et la télévision sur Internet. Deutsche Telekom, Telecom Italia et Telefónica font partie de la liste de plus de 100 clients de la société.

« Les nouveaux produits et les nouvelles solutions ont besoin d'idées innovantes, de technologies fiables et d'une mise en oeuvre approfondie pour garantir des expériences utilisateur de premier ordre. L'expertise hors pair de KT nous permettra de mener activement le développement de futurs réseaux, y compris la création de nouveaux modèles commerciaux et d'une excellence opérationnelle pour nos clients », a affirmé Neubauer.

