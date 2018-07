GCL System Integration revoit ses prévisions à la hausse pour le premier semestre 2018 et situe aujourd'hui ses bénéfices entre 20,41 millions et 30,02 millions de yuans







Transformant les pertes en bénéfices, la société devrait afficher les mêmes performances qu'en 2017

SUZHOU, Chine, 17 juillet 2018 /PRNewswire/ -- GCL System Integration (SZ : 002506) (GCL-SI), le plus grand fabricant mondial de systèmes énergétiques intégrés, uniques et à la pointe de la technologie, a revu ses prévisions concernant le bénéfice net attribuable aux actionnaires pour le premier semestre de 2018, lequel devrait se situer entre 20,41 millions et 30,02 millions de yuans (soit entre 3,05 millions et 4,49 millions de dollars), ce qui correspond aux résultats de l'année dernière et représente un revirement important par rapport à la perte qui avait été projetée dans le rapport sur les recettes du premier trimestre.

Dans le rapport de GSL-SI pour le premier trimestre, la perte nette attribuable aux actionnaires s'élevait à 147 millions de yuans, la perte de performance pour la même période devant être comprise entre 100 millions yuans et 0 yuan. Les bénéfices de GCL SI pour le deuxième trimestre devraient atteindre autour de 200 millions de yuans.

Selon l'annonce pour le deuxième trimestre, grâce à un pic conjoncturel cyclique pour le secteur du photovoltaïque, GCL SI a enregistré suffisamment de commandes pour maintenir son niveau élevé de production et de ventes. Bien que les effets du « 5.31 New Deal », comme une réduction de la demande nationale pour les produits PV, aient été retentissants pour les capacités installées des centrales PV en Chine, la société porte aujourd'hui son attention sur les marchés étrangers afin de diversifier et élargir sa clientèle. La part des ventes de la société sur les marchés étrangers a rapidement augmenté, de 14 % au premier semestre 2017 à 50 % actuellement. De grosses commandes à l'étranger ont un effet stabilisateur sur les performances de la société lorsque le secteur national du PV est volatile.

GCL SI, tout en s'adaptant à l'évolution des marchés, des politiques industrielles et des besoins de la clientèle, a pris les devants et diversifié ses activités. En intégrant des ressources sociales de tout premier plan, la société explore des activités de deuxième pilier robustes afin de renforcer sa résistance aux risques et sa rentabilité.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), fait partie de GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI propose un système énergétique intégré, unique et à la pointe de la technologie, et entend devenir la plus grande entreprise mondiale du secteur de l'énergie solaire.

