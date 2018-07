/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce d'une aide financière importante pour le développement du Parc Oméga/







QUÉBEC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et la présidente de Tourisme Outaouais, Mme Geneviève Dumas, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle l'annonce d'une aide financière importante pour le développement du Parc Oméga dans la région de l'Outaouais sera faite.

Date : Le mardi 17 juillet 2018



Heure : 10 h



Lieu : Parc Oméga

Camp des bûcherons, secteur des pionniers

399, route 323 Nord

Montebello (Québec) J0V 1L0

(Prévoir 15 minutes pour se rendre au Camp des bûcherons)

