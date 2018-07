RVC renouvelle sa stratégie d'investissement







Le conseil de gestion de RVC a approuvé la nouvelle stratégie d'investissement de la Société. RVC se propose d'agrandir sa ligne d'outils d'investissement, de mettre en place de nouvelles normes destinées à la coopération avec les sociétés de fonds et de gestion, et de créer une plateforme de services complets pour divers acteurs du marché du capital-risque.



Selon la nouvelle stratégie, RVC adoptera une position proactive dans sa coopération avec des sociétés de fonds et de portefeuille, et elle alignera ses procédures internes sur les pratiques des marchés de fonds. Pour accroître l'efficacité et la transparence des décisions concernant les investissements, un nouvel instrument sera utilisé, le Comité d'investissement de RVC. Il rassemblera les hauts dirigeants de RVC de même que des acteurs indépendants des marchés et des représentants de grandes sociétés. Ce Comité d'investissement participera à la sélection des sociétés de gestion, émettra des avis sur l'attractivité des investissements et les risques associés aux fonds.

Dans le cadre des instruments de sa stratégie d'investissement, RVC ajoutera de nouveaux outils d'investissement à sa ligne de produits. La stratégie de la Société consistait à fournir cinq types de fonds : fonds classiques de capital-risque, fonds de l'Initiative technologique nationale (NTI), fonds pour entreprise, fonds à l'étranger et fonds à but spécifique. Désormais, des fonds seront destinés à de jeunes équipes de gestion consistant en spécialistes ayant une expérience réussie d'entrepreneurs, en investisseurs providentiels, en investisseurs directs et du capital-risque ainsi que dans les innovations d'entreprise. Avec la libéralisation des exigences pour gestionnaires, le nouvel outil rendra possible l'expansion de la gamme d'équipes qui seront actives sur la marché du capital-risque en Russie. La part de RVC dans de tels fonds ne dépassera pas 25 % et 250 millions de roubles.

RVC lance en outre un programme séparé pour soutenir les investissements dans des stades ultérieurs. Les fonds pour ces stades ultérieurs se concentreront sur des investissements dans les cycles B, C et pré introduction en bourse (IPO). Ceci permettra la mise au point d'un nouveau système pour IPO ou cycles suivants de négociations pour des fonds à un stade précoce, comblant ainsi le vide dans le cycle d'investissement. La part de RVC dans de tels fonds ne dépassera pas 20 % et 1,5 milliard RUB.

Au total, RVC prévoit de créer 10 nouveaux fonds entre 2018 et 2020. La Société gère à l'heure actuelle 26 fonds dont quatre ont été créés en 2017. Le total de ces fonds propres s'élève à 35,7 milliards RUB. La part de RVC est de 22,7 milliards RUB.

La nouvelle stratégie de RVC suppose également une amélioration dans la qualité de la gestion des actifs. À cet effet, de nouvelles normes de travail avec les fonds et sociétés de gestion ont été présentées et des procédures internes d'entreprise sont en cours de perfectionnement. RVC choisira des équipes de gestion pour de nouveaux fonds à travers des moyens de sélection et une concurrence ouverte faisant appel à la participation d'experts et à l'utilisation d'un système de notation. Un tel mécanisme permettra de stimuler la concurrence entre les équipes de gestion sur le marché et d'améliorer la qualité de leurs décisions. En parallèle, la participation obligatoire de gestionnaires est envisagée dans les capitaux des fonds : leur part devra être d'au moins 1 % du montant du fonds. Pour stimuler le flot de capitaux privés dans le secteur de l'innovation lors de la création de nouveaux fonds, la présence d'investissements privés d'au moins 50 % sera une condition obligatoire. Ceci ne devra pas être inférieur à 30 % pour les fonds de l'Initiative technologique nationale (NTI) et les fonds à but spécifique.

Pour ce qui est des autres innovations, RVC offrira une plateforme de services pour les divers acteurs sur le marché du capital-risque : investisseurs, gestionnaires et sociétés de fonds et de portefeuilles. Les investisseurs de RVC bénéficieront par exemple d'une assistance dans la recherche de directeurs d'équipes et dans la création d'une structure de fonds. Les sociétés de fonds et de gestion recevront le soutien d'experts pour leurs décisions d'investissement, une assistance pour les marchés internationaux, la structuration des projets et des IPO.

Dans le cadre de l'adoption de cette stratégie et avec la participation du Conseil sur le marché du capital-risque (VC), RVC définit les priorités en vue de la synchronisation des mesures d'intérêt général en regard des besoins de la communauté des VC. Elles s'appliquent aux changements de législation, au retrait des barrières afin d'attirer de nouvelles classes d'investisseurs vers les marchés, à une transparence accrue de l'industrie et à une préparation de l'analytique de l'industrie mondiale. Vers la fin de 2018, RVC soumettra un avant-projet intitulé « La stratégie pour le développement du marché du capital-risque et le marché de l'investissement direct de la Fédération de Russie » au ministre du Développement économique de la Fédération de Russie. Ceci constituera un document de planification intégrée de l'État et il suggérera la mise en application d'un ensemble de mesures conçues pour mettre en valeur l'attractivité de l'industrie du capital-risque pour investisseurs.

« Le renouvellement de la stratégie d'investissement est dû à la fois à une nouvelle étape dans le développement de RVC et à l'évolution du secteur national du capital-risque. En Russie, le marché du capital-risque a atteint une nouvelle phase de maturité : il rassemble environ deux cents fonds et équipes de gestion de capital-risque ; il représente les investisseurs en série et les entrepreneurs de la technologie, ainsi que tout un éventail d'institutions de développement. RVC est en train d'introduire des changements dans l'assortiment d'outils et d'approches pour travailler avec la collectivité du capital-risque. Il s'agit en effet de mieux répondre à la demande du marché qui est dans une nouvelle phase de son évolution, de tirer parti du capital privé, et d'ouvrir des opportunités pour le travail des acteurs professionnels du marché. Nous espérons comme résultat de la mise en oeuvre de cette stratégie un accroissement de l'efficacité, de la sécurité et de la rentabilité des activités d'investissement de RVC. Nous espérons également créer une plateforme assurant une plus grande croissance du marché des investissements dans le capital-risque et un développement technologique avancé de l'économie russe, » a déclaré Alexei Basov, directeur général adjoint et directeur des investissements de RVC.

Information de base

À PROPOS DE RVC

RVC JSC est un fonds de fonds d'État, institut de développement du secteur du capital-risque de la Fédération de Russie. Les principaux objectifs entourant les activités de RVC sont : stimuler la création d'un secteur propre à la Russie pour les investissements en capital-risque et remplir les fonctions du bureau du projet de l'Initiative technologique nationale (NTI). Le capital social de RVC JSC dépasse 30 milliards de roubles. 100 % du capital de RVC appartiennent à la Fédération de Russie, représentée par l'Agence fédérale pour la gestion des biens publics de la Fédération de Russie (Rosimuschestvo). Le nombre total de fonds constitués par RVC a atteint 26 et représente un montant total de 35,7 milliards RUB. La part de RVC s'élève à 22,7 milliards RUB. Le nombre de sociétés novatrices approuvées pour investissement par les fonds de RVC s'élève à 223. Le volume total des moyens financiers approuvés pour investissement est de 18,2 milliards RUB.

